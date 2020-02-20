На Урале протестируют доставку почты беспилотниками

«Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, бывшая дочерняя компания «Ростеха») и «Почта России» протестируют коммерческий проект по доставке посылок с помощью беспилотников. Эксперимент пройдет в Свердловской области в ближайшие три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию проекта.

Цель проекта — построить инфраструктуру для беспилотной авиации, похожую на сеть региональных аэродромов, рассказали в УЗГА.

В июне 2020 года начнется научно-исследовательский этап проекта, который продлится полтора года. Пилотирование почтовых беспилотников намечено на 2022 год.

В проекте будут участвовать беспилотники самолетного типа, которые будут адаптированы как для почтовых перевозок, так и для мониторинга местности с помощью фото и видео. Они уже проходят летные испытания.

Максимальная грузоподъемность беспилоников в проекте — 20 кг, дальность полета — 1200 км, максимальная скорость — 150 км/ч, продолжительность полета — до 8 часов.



Дроны будут прилетать на региональные аэродромы. На первом этапе беспилотников будет шесть и они будут перевозить посылки между аэропортами Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Серова.

В презентации УЗГА сказано, что проекте кроме «Почты России» участвует страховая компания ВСК.

В 2018 году «Почта России» уже тестировала беспилотник для доставки посылок. Эксперимент закончился неудачей: дрон врезался в дом.