Борис Ротенберг стал соучредителем компании-разработчика 3D-моделей WGT из «Сколково»

Борис Ротенберг, согласно данным из ЕГРЮЛ, стал соучредителем с долей 50% компании-разработчика 3D-моделей WGT, которая является резидентом «Сколково». В презентации этой компании фигурирует модель гоночного болида с логотипом SMP Racing – специально созданной Ротенбергом гоночной программы, воспитанниками которой являются, в частности, Даниил Квят, Роберт Шварцман и Сергей Сироткин.

По информации из реестра юридических лиц, бизнесмен, совладелец «СПМ Банка» и вице-президент федерации дзюдо России Борис Романович Ротенберг 16 июля 2021 года стал совладельцем ООО «ВГТ» с долей 50%.

ООО «ВГТ» ведет деятельность под названием WGT и занимается разработкой 3D-моделей для различных целей.

На главной странице сайта компании показана работа специалистов предприятия, в частности, модель гоночного болида с логотипом SMP Racing.

SMP Racing – это программа развития российского автоспорта, создателем которой является Борис Ротенберг. С момента основания в 2013 году ее воспитанниками стали десятки молодых российских пилотов, добившихся успехов на российской и мировой автоспортивных аренах, указано на сайте программы. Через программу прошли, в частности, российские гонщики Даниил Квят, Роберт Шварцман и Сергей Сироткин.

WGT основана в 2016 году. Выручка компании за 2020 год составила 243,6 млн рублей.

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Фото: WGT