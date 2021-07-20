Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
эксклюзив

Борис Ротенберг стал соучредителем компании-разработчика 3D-моделей WGT из «Сколково»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Борис Ротенберг, согласно данным из ЕГРЮЛ, стал соучредителем с долей 50% компании-разработчика 3D-моделей WGT, которая является резидентом «Сколково». В презентации этой компании фигурирует модель гоночного болида с логотипом SMP Racing – специально созданной Ротенбергом гоночной программы, воспитанниками которой являются, в частности, Даниил Квят, Роберт Шварцман и Сергей Сироткин.

Борис Ротенберг стал соучредителем компании-разработчика 3D-моделей WGT из «Сколково»

По информации из реестра юридических лиц, бизнесмен, совладелец «СПМ Банка» и вице-президент федерации дзюдо России Борис Романович Ротенберг 16 июля 2021 года стал совладельцем ООО «ВГТ» с долей 50%.

ООО «ВГТ» ведет деятельность под названием WGT и занимается разработкой 3D-моделей для различных целей.

На главной странице сайта компании показана работа специалистов предприятия, в частности, модель гоночного болида с логотипом SMP Racing.

SMP Racing – это программа развития российского автоспорта, создателем которой является Борис Ротенберг. С момента основания в 2013 году ее воспитанниками стали десятки молодых российских пилотов, добившихся успехов на российской и мировой автоспортивных аренах, указано на сайте программы. Через программу прошли, в частности, российские гонщики Даниил Квят, Роберт Шварцман и Сергей Сироткин.

WGT основана в 2016 году. Выручка компании за 2020 год составила 243,6 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: WGT

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Чайковский, Morgenshtern, «Тату»: кого из россиян чаще других слушают за рубежом
  2. 2 «Яндекс» поможет сдать квартиру на долгий срок в самом туристическом городе России
  3. 3 Калифорнийские спутники помогут российскому агротеху следить за урожаем
  4. 4 Один из крупнейших супермаркетов Армении взял на работу российского робота
  5. 5 Arctic Ventures инвестировал $6 млн в самый дорогой финтех-стартап Европы

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июля 2021

Paint The Future

20 июля 2021

Конкурс инновационных проектов Media Gate

22 июля 2021

Отбор проектов в области персональной безопасности от Вымпелком и Generations

Все ВОЗМОЖНОСТИ