Россия отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

К 2025 году Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС — Киргизией, Казахстаном и Арменией. До конца следующего года операторы должны будут пересмотреть цены на связь на территории этих государств, узнали «Ведомости».
Сейчас роуминг в государствах-членах союза существенно дороже. Например, 1Мб интернет-трафика в Армении у оператора Tele2 стоит 25 рублей, все входящие звонки и исходящие на все номера России, а также по Армении – 22 рубля/мин, в другие страны – 39 рублей/мин.
У «Мегафона» есть пакетные тарифы в странах СНГ – 10 Гб трафика и 100 исходящих минут за 999 рублей. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 рубль/мин, по стране – 2,86 рубля/мин, звонки в другие страны – 7,49 рублей/мин.
По словам экспертов, отмена роуминга на территории стран ЕАЭС носит политический характер, смысл которого стоит в объединении стран содружества. Абоненты смогут не переживать за возможные большие или неожиданные счета. При этом выпадение доходов при отмене роуминговых платежей операторы могут компенсировать ростом использования услуг связи внутри России.
Фото на обложке: simona pilolla 2 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Зачем стартапам участвовать в конференциях в 2022 году: личный опыт
- 2 Организовываем переезд в Армению: как устроиться в стране
- 3 Как россиянам открыть счет в банках Армении — инструкция
- 4 Релокация бизнеса в Армению: личный опыт экспата
- 5 10 стартапов из Армении, которые достигли успеха за рубежом
ВОЗМОЖНОСТИ
29 марта 2023
30 марта 2023
30 марта 2023