Россия отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

К 2025 году Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС — Киргизией, Казахстаном и Арменией. До конца следующего года операторы должны будут пересмотреть цены на связь на территории этих государств, узнали «Ведомости».

Сейчас роуминг в государствах-членах союза существенно дороже. Например, 1Мб интернет-трафика в Армении у оператора Tele2 стоит 25 рублей, все входящие звонки и исходящие на все номера России, а также по Армении – 22 рубля/мин, в другие страны – 39 рублей/мин.

У «Мегафона» есть пакетные тарифы в странах СНГ – 10 Гб трафика и 100 исходящих минут за 999 рублей. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 рубль/мин, по стране – 2,86 рубля/мин, звонки в другие страны – 7,49 рублей/мин.

По словам экспертов, отмена роуминга на территории стран ЕАЭС носит политический характер, смысл которого стоит в объединении стран содружества. Абоненты смогут не переживать за возможные большие или неожиданные счета. При этом выпадение доходов при отмене роуминговых платежей операторы могут компенсировать ростом использования услуг связи внутри России.

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