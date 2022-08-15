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Российский сервис для ранней профориентации детей Leoni привлек 50 млн рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский сервис для ранней профориентации детей Leoni привлек 50 млн рублей от учредителя торгового дома ББК Андрея Енина. Оценка компании выросла до 250 млн рублей. Пользователи Leoni могут провести онлайн-диагностику способностей и интересов ученика.

Российский сервис для ранней профориентации детей Leoni привлек 50 млн рублей

О привлечении финансирования стартапом Leoni рассказал представитель компании.

Leoni направит 50 млн рублей на создание платформы для трекинга развития детей и обучающих программ для родителей.

«Главная задача инвестиций – расширение пула предоставляемых сервисов, которые впоследствии помогут выстроить коммуникацию между ребенком и его семьей по ключевым вопросам профориентации», – говорится в сообщении компании.

Пользователи Leoni могут провести онлайн-диагностику способностей и интересов ученика, а также использовать систему персональных рекомендаций внешкольных занятий. Диагностика проходит в виде выполнения теста, его стоимость – от 2,9 тысяч рублей.

«Наше решение актуально как для взрослых, которые транслируют эту осознанность внутри семьи, так и для детей, которым к моменту выпуска из школы будет полезно иметь представление о своих навыках и о том, как они могут пригодиться для профессиональной самоидентификации», – отметила основатель и генеральный директор Leoni Анастасия Леонидова.

ООО «Леони Кидс» зарегистрировано в 2018 году. По итогам 2021 года стартап получил выручку 177 тысяч рублей при чистом убытке в 166 тысяч рублей.

В 2021 году Leoni закрыл инвестиционный раунд объемом $200 тысяч.

Фото на обложке: Rigel Tapangan / Shutterstock

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