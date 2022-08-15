Российский сервис для ранней профориентации детей Leoni привлек 50 млн рублей от учредителя торгового дома ББК Андрея Енина. Оценка компании выросла до 250 млн рублей. Пользователи Leoni могут провести онлайн-диагностику способностей и интересов ученика.

О привлечении финансирования стартапом Leoni рассказал представитель компании.

Leoni направит 50 млн рублей на создание платформы для трекинга развития детей и обучающих программ для родителей.

«Главная задача инвестиций – расширение пула предоставляемых сервисов, которые впоследствии помогут выстроить коммуникацию между ребенком и его семьей по ключевым вопросам профориентации», – говорится в сообщении компании.

Пользователи Leoni могут провести онлайн-диагностику способностей и интересов ученика, а также использовать систему персональных рекомендаций внешкольных занятий. Диагностика проходит в виде выполнения теста, его стоимость – от 2,9 тысяч рублей.

«Наше решение актуально как для взрослых, которые транслируют эту осознанность внутри семьи, так и для детей, которым к моменту выпуска из школы будет полезно иметь представление о своих навыках и о том, как они могут пригодиться для профессиональной самоидентификации», – отметила основатель и генеральный директор Leoni Анастасия Леонидова.

ООО «Леони Кидс» зарегистрировано в 2018 году. По итогам 2021 года стартап получил выручку 177 тысяч рублей при чистом убытке в 166 тысяч рублей.

В 2021 году Leoni закрыл инвестиционный раунд объемом $200 тысяч.

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