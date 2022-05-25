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Производитель «Русского стандарта» сократил выпуск водки на 14%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель водки «Русский стандарт» и «Зеленая марка» — Roust — сократил с начала года розлив на 14% год к году до 2,1 млн дал. Компания в рейтинге крупнейших производителей водки опустилась со второй на четвертую строчку.

Производитель «Русского стандарта» сократил выпуск водки на 14%

Компания временно снизила объемы из-за сокращения экспорта. Рост продаж в России должен полностью компенсировать временные потери по экспорту, заявили представители компании «Коммерсанту».

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз предположил, что у Roust доля экспорта могла быть наибольшей среди конкурентов. Ранее более 60% водки «Русский стандарт» приходилось на зарубежные страны.

С января Beluga Group, «Татспиртпром», АСГ и другие произвдители водки нарастили производство. Спрос на продукцию этих компаний объясняется за счет продаж в самом низком ценовом сегменте («Тульский винокуренный завод 1911»), сильной дистрибуцией и сбалансированным ассортиментом с крупными брендами во всех сегментах (Beluga Group), а также уходом ряда зарубежных брендов.

После начала спецоперации на Украине некоторые страны ограничили ввоз российских продуктов и алкогольных напитков. США, Япония и Швейцария, например, запретили импорт российской водки, а Великобритания ввела 35-процентный дополнительный тариф на нее.

Фото на обложке: David Bokuchava / Shutterstock

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