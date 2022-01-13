В популярных в России роутерах обнаружили критическую уязвимость для DDoS-атак

Эксперты американской компании по кибербезопасности SentinelOne обнаружили критическую уязвимость в модуле NetUSB. Уязвимый компонент присутствует в роутерах Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital.

Уязвимость получила оценку 9,8 из 10 балов по шкале CVSS, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

Проблема затрагивает миллионы устройств по всему миру. Единственный способ, по мнению экспертов, ее исправить — своевременно обновить роутер, но пока только Netgear выпустил необходимую прошивку.

Киберпреступники могут использовать компьютеры и другие устройства, подключенные к роутеру, для майнинга криптовалют или DDoS-атак.

Еще они могут украсть открытые данные, которыми обмениваются устройства в локальной сети, не пускать пользователей на любые ресурсы, либо вставлять рекламу, предположил глава отдела анализа приложений Positive Technologies Дмитрий Скляров.

В 2020 году, по данным TrendMicro, количество атак на роутеры выросло практически втрое, а количество атакованных устройств — на 30%.

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Фото на обложке: Unsplash