«Ровер» начал доставлять заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде»

Пользователи «Яндекс.Еды» в Москве и Иннополисе смогут выбрать беспилотную доставку заказов из ресторанов с помощью робота «Яндекс.Ровер». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда», в нем же можно посмотреть местоположение доставщика. «Ровер» заберёт заказ из ресторана и привезёт к указанному подъезду. Получить заказ, открыв крышку робота, может только заказчик со своего смартфона. Если свободного «Ровера» не окажется, приедет обычный курьер.

В Москве доставкой роботом пока могут воспользоваться работники и посетители делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская». «Ровер» возит заказы из «Марукамэ», Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, PRIME, PAUL и Cheese Connection. С подключением новых ресторанов зона беспилотной доставки будет расширяться, заверили представители «Яндекса».

Роботы также появились в городе Иннополис под Казанью. Здесь «Роверы» не только возят заказы из ресторанов, но и в дальнейшем будут подключаться к другим задачам для помощи жителям, уточнили в компании. Использование «Роверов» для горожан бесплатно.

«“Роверы” могут привозить еду из ресторанов, продукты из супермаркетов, заказы из онлайн-магазинов и постепенно будут становиться привычной частью городской жизни», — говорит руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

Робот-доставщик представляет собой автономный аппарат высотой около полуметра, передвигается по городским тротуарам со скоростью пешехода. Он способен объезжать препятствия, может работать и летом, и зимой.

«Яндекс» начал тестировать роботов для перевозки небольших грузов осенью 2019 года. В апреле 2020 года робот «Ровер» начал доставлять документы и посылки на территории Сколково, а осенью в компании заявили о готовности запуска робота-курьера для доставки продуктов из «Лавки» в Москве.

Фото и видео: пресс-служба «Яндекса»