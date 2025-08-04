Роверы в законе: в России впервые вводят правила для роботов-доставщиков
Роботы-доставщики наконец получат законную «прописку». Минэкономразвития разработало проекта, который вводит экспериментальный правовой режим для коммерческой эксплуатации роверов. В документе — лимиты скорости, правила ДТП и план по масштабированию на 37 регионов.
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Права и обязанности курьеров на колёсах
Сейчас роверы от Яндекса уже курсируют в Москве, Иннополисе и Мурино. Их около 160 штук. Новый документ впервые называет робота участником движения и прописывает для него конкретные нормы:
- Лимит скорости — до 25 км/ч,
- По тротуарам — не более 10 км/ч,
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При пересечении дороги — 6 км/ч.
Если робот мешает пешеходу — он должен остановиться.
Каждому устройству присвоят номер и нанесут на него QR-код. Обязательной станет страховка на 500 тысяч рублей. В случае аварии без ущерба здоровью можно будет обойтись без вызова полиции. Если есть пострадавшие — отвечать будет представитель компании и сотрудник, ответственный за техническое состояние устройства.
Масштабирование в регионы
Новый кспериментальный правовой режим станет своеобразной заявкой на масштабирование. Яндекс подал инициативу ещё в мае, надеясь выйти в 20 новых регионов. Сейчас в проекте уже 37 субъектов — от Удмуртии до Иркутской области. В каждом регионе предполагается протестировать сценарии, включая суровые климатические и логистические условия.
По расчётам Минэкономики, к концу первого полугодия 2025 года 368 роботов перевезут 310 тыс. заказов, а к концу второго статистика увеличится до 465 роботов и 467 тыс. доставок. К концу третьего года экспериментального режима в России будет 2680 роверов.
Мнение государства и бизнеса
В Минэкономике объясняют: масштабирование необходимо, чтобы создать единые правила и отработать алгоритмы.
«Ряд логистических задач последней мили можно поручить роверам, но, чтобы выработать единые правила их использования, нужен больший масштаб», — прокомментировал директор департамента цифрового развития Владимир Волошин.
В Яндексе уверяют, что в проекте учтены все особенности эксплуатации, от климата до городской инфраструктуры.
Контекст
Механизм ЭПР используется в России с 2021 года — в него попадают роботакси, дроны, беспилотные грузовики и трамваи. До сих пор роверы работали «на птичьих правах»: их не было ни в ПДД, ни в законе. Это создавало пробелы в регулировании, в том числе при авариях или ущербе.
Теперь же уличные роботы-доставщики превращаются в управляемый рынок — государство впервые называет их полноценными участниками движения. Следующий шаг — интеграция в экосистему городской логистики. И если всё пройдёт по плану, у курьеров появится конкуренция на колёсах.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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