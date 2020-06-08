Royal Canin запустил проект по переводу услуг ветеринарных клиник в онлайн

В начале мая Royal Canin запустил проект по подключению ветеринарных клиник к платформе для проведения онлайн-консультаций. Программа планирует охватить 100 клиник по всей России, в которых нет инструментов виртуальной ветеринарии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Royal Canin.

Royal Canin берет на себя расходы по подключению клиник к сервису и два месяца его использования. Также компания рассматривает варианты масштабирования и продления программы.

«Платформа для проведения онлайн-консультаций обеспечивает все возможности телеветеринарии — от административных и финансовых процессов, до ведения пациента и сохранения его ветеринарной карточки», — рассказали в компании.

Виртуальные ветеринарные услуги включают в себя консультации с дежурным терапевтом или профильными специалистами, расшифровку анализов, подготовку к операции и удаленный стационар.

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