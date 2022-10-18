Круизный холдинг Royal Caribbean перестал бронировать туры для российских юрлиц

Входящий в тройку крупнейших в мире круизный холдинг Royal Caribbean прекратил принимать заказы на туры у российских юридических лиц. В компании это объяснили невозможностью вести «нормальный бизнес » в России из-за санкций.
О прекращении приема заявок на туры РБК сообщили в Royal Caribbean.
Ограничение касается только российских юридических лиц, то есть партнеров холдинга, на физических лиц оно не распространяется. В компании уточнили, что партнеры могут продолжить обслуживать действующие заказы.
В Royal Caribbean отметили, что вести в России «нормальный бизнес» стало невозможно вследствие санкций против финансовых институтов, коммерческих структур и физических лиц.
Входящим в холдинг Royal Caribbean организациям принадлежит более 50 круизных лайнеров. Компания проводит круизы в Европу, США, Канаду, страны Азии, Австралию, страны Африки, а также по Карибскому морю, на Бермуды и Багамы.
В других крупных международных компаниях ранее приняли аналогичное решение. В Costa Cruises пояснили, что граждане России смогут забронировать тур только в случае наличия у них вида на жительство другой страны, а также купив путевку не в российской компании-турагенте.
Фото на обложке: Mia2you /
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