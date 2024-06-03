РПЦ хочет запретить бизнесу использовать религиозную символику в названиях и товарных знаках

Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент разработали законопроект, который запретит регистрировать товарные знаки с религиозной символикой и семантикой. Инициатива также предусматривает запрет на использование религиозных коннотаций в фирменных наименованиях коммерческих организаций.
Как рассказала «Коммерсанту» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега, речь идет о поправках к Гражданскому кодексу. По словам представительницы РПЦ, использование обозначений с религиозной символикой может оскорбить чувства верующих.
«Выпускаются вина "Душа монаха", "Исповедь грешницы", продаются сигареты "Saint George" для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак "Кроткая монашка", а для алкогольной продукции — "Церковные обряды". За частной организацией зарегистрирован товарный знак "Батюшка онлайн"», — объяснила претензии РПЦ Ксения Чернега.
Она добавила, что новый закон призван запретить предоставление исключительного права физлицу или юрлицу, включая религиозные организации, использовать религиозные символы и святые имена.
При этом отмечается, что на уже зарегистрированные товарные знаки запрет распространяться не будет. В Госдуму документ планируют внести уже в весеннюю сессию.
И хотя представители других конфессий идею встретили позитивно, бизнес указывает на риски от потенциального нововведения.
По словам владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, мера отрицательно скажется как на запатентованных брендах, так и на будущих.
«Одно обсуждение этого проекта уже обнулит желание патентовать подобную продукцию, потому что производители не захотят рисковать», — предупреждает о последствиях эксперт.
Фото на обложке: Gilmanshin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что в имени тебе моём: как предпринимателю работать под псевдонимом
- 2 «Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери своего названия
- 3 Экспортеры смогут не продавать валюту при оплате контракта на 50% рублями
- 4 Три фактора силы бизнеса: как предпринимателю расти несмотря ни на что
- 5 Как временно приостановить деятельность ИП без закрытия юридического лица
ВОЗМОЖНОСТИ
03 июня 2024
03 июня 2024
03 июня 2024