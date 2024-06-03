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РПЦ хочет запретить бизнесу использовать религиозную символику в названиях и товарных знаках

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент разработали законопроект, который запретит регистрировать товарные знаки с религиозной символикой и семантикой. Инициатива также предусматривает запрет на использование религиозных коннотаций в фирменных наименованиях коммерческих организаций.

РПЦ хочет запретить бизнесу использовать религиозную символику в названиях и товарных знаках

Как рассказала «Коммерсанту» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега, речь идет о поправках к Гражданскому кодексу. По словам представительницы РПЦ, использование обозначений с религиозной символикой может оскорбить чувства верующих.

 «Выпускаются вина "Душа монаха", "Исповедь грешницы", продаются сигареты "Saint George" для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак "Кроткая монашка", а для алкогольной продукции — "Церковные обряды". За частной организацией зарегистрирован товарный знак "Батюшка онлайн"», — объяснила претензии РПЦ Ксения Чернега.

Она добавила, что новый закон призван запретить предоставление исключительного права физлицу или юрлицу, включая религиозные организации, использовать религиозные символы и святые имена.

При этом отмечается, что на уже зарегистрированные товарные знаки запрет распространяться не будет. В Госдуму документ планируют внести уже в весеннюю сессию.

И хотя представители других конфессий идею встретили позитивно, бизнес указывает на риски от потенциального нововведения.

По словам владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, мера отрицательно скажется как на запатентованных брендах, так и на будущих.

«Одно обсуждение этого проекта уже обнулит желание патентовать подобную продукцию, потому что производители не захотят рисковать», — предупреждает о последствиях эксперт.

Фото на обложке: Gilmanshin / Shutterstock

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