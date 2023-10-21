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«Россельхозбанк» планирует осовременить логотип

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«Россельхозбанк» (РСХБ) подал почти пять десятков заявок на регистрацию новых товарных знаков, из чего можно сделать вывод, что кредитная организация намерена сменить логотип. В заявках изменилась цветовая палитра, а также исчезли колосья, при этом в кредитной организации подчеркивают, что это не ребрендинг, а модификация, связанная с расширением спектра услуг.

«Россельхозбанк» планирует осовременить логотип

О преобразованиях первыми рассказали «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК и представителей банка. Как пишет издание, с 10 по 12 октября РСХБ подал 47 заявок на регистрацию товарных знаков с вариантами возможных логотипов как самого банка, так и других бизнес-направлений группы под единым юрлицом «РСХБ Финансовые услуги» («РСХБ-Страхование», «РСХБ-Лизинг», «РСХБ-Интех» и др.).

На смену яркой желто-зеленой палитре, символизирующей «разнотравье русского поля», судя по поданным заявкам, придет более строгая бело-черно-зеленая гамма, а из визуализации пропадут все отсылки к отраслевой принадлежности банка: вместо колосьев, трав и ключей — полоски и прямоугольники.

Управляющий партнер брендингового агентства Depot, которое проводило аудит банковского брендинга, Анна Луканина объясняет такой поворот просто: аббревиатура и четко очерченные геометрические фигуры не несут в себе никакой коннотации, а также позволяют «скрыть географическую или отраслевую принадлежность».

Для современного РСХБ это важно, поскольку группа намерена развивать новые направления, в том числе цифровые, уже далеко уходящие за рамки сельскохозяйственных ассоциаций.

«Мы не планируем проводить ребрендинг, а просто адаптируем бренд к современным реалиям и дополнительно вводим сокращенную аббревиатуру»,  — цитируют представителя банка «Ведомости».

В новых логотипах, как считают в банке, прослеживается преемственность, что позволит давним клиентам легко узнавать бренд. При этом новые клиенты не будут задумываться о расшифровке и отраслевых отсылках.

Новая айдентика также призвана решить проблему разночтений в цветовых и начертательных вариациях действующего брендинга банка, поскольку эксперты рынка отмечают, что в разных филиалах, а также онлайн и офлайн у РСХБ нередко используются разные версии текущего логотипа. «Ребрендинг может стать новой точкой отсчета и брендбука», — говорит креативный директор брендингового агентства Depot Семен Шатыло.

Многие игроки рынка считают, что «модификация», как называет процесс сам банк, на самом деле — полноценный ребрендинг, поскольку речь не только о визуализации, но и о смене концепции, видения, спектра услуг. В пользу этого мнения говорят и предполагаемые затраты банка (17-30 млн рублей по разным версиям).

Основанный в 2000 году РСХБ полностью принадлежит государству, которое в начале 2023 года увеличило его капитал на 17,6 млрд рублей — до 522,6 млрд руб лей. Кредитная организация занимает шестое место по активам, и хотя в 2022 году чистая прибыль РСХБ сократилась в 4,4 раза до 5 млрд рублей, уже в первом полугодии 2023 года банк заработал 15,3 млрд рублей.

Фото на обложке: rshb.ru

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