«Россельхозбанк» планирует осовременить логотип

«Россельхозбанк» (РСХБ) подал почти пять десятков заявок на регистрацию новых товарных знаков, из чего можно сделать вывод, что кредитная организация намерена сменить логотип. В заявках изменилась цветовая палитра, а также исчезли колосья, при этом в кредитной организации подчеркивают, что это не ребрендинг, а модификация, связанная с расширением спектра услуг.

О преобразованиях первыми рассказали «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК и представителей банка. Как пишет издание, с 10 по 12 октября РСХБ подал 47 заявок на регистрацию товарных знаков с вариантами возможных логотипов как самого банка, так и других бизнес-направлений группы под единым юрлицом «РСХБ Финансовые услуги» («РСХБ-Страхование», «РСХБ-Лизинг», «РСХБ-Интех» и др.).

На смену яркой желто-зеленой палитре, символизирующей «разнотравье русского поля», судя по поданным заявкам, придет более строгая бело-черно-зеленая гамма, а из визуализации пропадут все отсылки к отраслевой принадлежности банка: вместо колосьев, трав и ключей — полоски и прямоугольники.

Управляющий партнер брендингового агентства Depot, которое проводило аудит банковского брендинга, Анна Луканина объясняет такой поворот просто: аббревиатура и четко очерченные геометрические фигуры не несут в себе никакой коннотации, а также позволяют «скрыть географическую или отраслевую принадлежность».

Для современного РСХБ это важно, поскольку группа намерена развивать новые направления, в том числе цифровые, уже далеко уходящие за рамки сельскохозяйственных ассоциаций.

«Мы не планируем проводить ребрендинг, а просто адаптируем бренд к современным реалиям и дополнительно вводим сокращенную аббревиатуру», — цитируют представителя банка «Ведомости».

В новых логотипах, как считают в банке, прослеживается преемственность, что позволит давним клиентам легко узнавать бренд. При этом новые клиенты не будут задумываться о расшифровке и отраслевых отсылках.

Новая айдентика также призвана решить проблему разночтений в цветовых и начертательных вариациях действующего брендинга банка, поскольку эксперты рынка отмечают, что в разных филиалах, а также онлайн и офлайн у РСХБ нередко используются разные версии текущего логотипа. «Ребрендинг может стать новой точкой отсчета и брендбука», — говорит креативный директор брендингового агентства Depot Семен Шатыло.

Многие игроки рынка считают, что «модификация», как называет процесс сам банк, на самом деле — полноценный ребрендинг, поскольку речь не только о визуализации, но и о смене концепции, видения, спектра услуг. В пользу этого мнения говорят и предполагаемые затраты банка (17-30 млн рублей по разным версиям).

Основанный в 2000 году РСХБ полностью принадлежит государству, которое в начале 2023 года увеличило его капитал на 17,6 млрд рублей — до 522,6 млрд руб лей. Кредитная организация занимает шестое место по активам, и хотя в 2022 году чистая прибыль РСХБ сократилась в 4,4 раза до 5 млрд рублей, уже в первом полугодии 2023 года банк заработал 15,3 млрд рублей.

Фото на обложке: rshb.ru