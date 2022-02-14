РСПП предложил меры поддержки российских IT-производителей за рубежом

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предоставил на рассмотрение Минцифры список мер по поддержке и продвижению производителей отечественного софта за рубежом.

Он предлагает компенсировать затраты на открытие локальных офисов, закупку оборудования, привлечение местного персонала, командировочные расходы и рекламные материалы на иностранных рынках, пишет Forbes.

Шохин отдельно подчеркивает, что для игроков IT-рынка именно затраты на рекламу и продвижение продукции представляются наиболее эффективными. Но сейчас существуют ограничения на долю субсидии, которую компании могут тратить на эти цели (не более 50%).

В РСПП считают, что пора отказаться от этих ограничений и дать возможность расходовать выделенные средства на привлечение локальных PR-специалистов и проведение «продающих семинаров» по российским продуктам для зарубежных партнеров.

Все эти шаги необходимы, чтобы стимулировать экспорт российской IT-продукции, повысить узнаваемость отечественных брендов и увеличить долю России на мировом рынке.

Открыть офис за рубежом без поддержки государства весьма затратно, но без локального представительства продвижение на рынке, развитие бизнеса и рост продаж практически невозможны.

Об этом в своей презентации говорит председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям комитета РСПП по международному сотрудничеству, гендиректор ГК «Цифра» Игорь Богачев. Он же называет стоимость открытия зарубежного представительства российских IT-компаний – порядка $1 млн.

Глава РСПП предполагает, что соответствующие субсидии представители IТ-бизнеса могли бы получать через Российский экспортный центр — госорганизацию, которая предоставляет помощь экспортерам несырьевых и неэнергетических продуктов.

По мнению президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, сейчас РЭЦ не может в полной мере поддерживать поставщиков софта, поскольку IТ-услуги не считаются приоритетом. Принятие Минцифрой предложений РСПП может изменить ситуацию.

Весь комплекс предложенных мер поддержки отрасли, по словам Макарова, мог бы увеличить темпы роста экспорта российского софта до 17-20%.

По предварительным данным «Руссофта», в 2021 году из-за всеобщей цифровизации рост составил не менее 15% (объем экспорта достиг $8 млрд, а весь объем продаж за рубежом приблизился к $10 млрд).

Для сравнения: по данным «Руссофта» за 2020 год, объем продаж российского ПО в мире был $8,6 млрд.

Как сообщил Forbes представитель Минцифры, ведомство готово прислушаться к представителям бизнеса и наладить сотрудничество.

Некоторые из предложенных мер уже реализуются: например, идет работа по созданию служб «цифровых атташе» и готовится проект постановления правительства о льготном кредитовании зарубежных компаний для внедрения российских цифровых решений.

Среди прочих предложений РСПП о поддержке отечественных разработчиков софта на мировом рынке:

разрешить российским банкам субсидировать процентную ставку по экспортным проектам на внедрение софта (часто такое внедрение не подразумевает физического пересечения границы, поэтому не подпадает под льготное финансирование поставок программно-аппаратных комплексов),

предусмотреть дополнительные субсидии для экспортеров технически сложных товаров (автомобилей, бытовой техники и т. д.), в которых используется российский софт,

проработать механизм поддержки отечественных IT-компаний госкорпорациями (например, обязать последних при реализации проектов за рубежом использовать отечественные разработки ПО).

Представители IT-отрасли поддерживают инициативу РСПП. Но отмечают, что есть и другие льготы, которые еще больше помогли бы бизнесу.

Гендиректор «МойОфис» Дмитрий Комиссаров считает, что самой эффективной мерой могла бы стать финансовая поддержка в виде кредитования экспортных контрактов.

Сейчас основным препятствием для развития экспорта отечественного ПО становится недостаточное финансирование компаний, ограничения по использованию зарубежных счетов и барьеры в виде валютного и налогового регулирования.

При этом конкурировать приходится с зарубежными коллегами, у которых есть доступ к дешевым инвестициям, отдельно подчеркивает Богачев.

Предложенные РСПП меры поддержки, как считают на рынке, коснутся, прежде всего, таких известных брендов, как «Лаборатория Касперского», «1С», «МойОфис», Vision Labs, но будут полезны и для IT-компаний среднего звена.

И если сейчас ключевые потребители отечественных цифровых технологий — Индия, Африка, страны Ближнего Востока, Латинской Америки, в меньшей степени ЕС, то с принятием указанных мер рынок сбыта можно будет расширить.

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Фото на обложке: Antonio Janeski / Unsplash