Российский союз туриндустрии призвал пересмотреть размер турналога
Решение о введении турналога с начала 2025 года увеличило фискальную нагрузку на санатории и недорогие отели, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В организации считают, что нижний порог налога в 100 рублей в день с человека нужно отменить.
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Как заявил руководитель профильной комиссии РСПП и президент РСТ Сергей Шпилько, власти проигнорировали замечания отрасли. В итоге у участников рынка возникли проблемы с начислением налога, особенно у санаториев, которые работают по путевкам. Также появились вопросы по оформлению льготников и применению пониженных ставок в низкий сезон.
По мнению Шпилько, нужно отменить нижний порог налога в 100 рублей с человека. Какой должна быть минимальная ставка, он не озвучил.
Российская модель турналога противоречит мировой практике, считает Шпилько. По его словам, такие сборы обычно применяются в двух случаях: для привлечения более состоятельных туристов в город или регион и когда число туристов значительно превышает число местных жителей, требуя дополнительных средств для благоустройства в высокий сезон.
В России же турналог стал способом пополнения дефицитных местных бюджетов, считает Шпилько. «Получился просто налог на право заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг размещения здравницам и легально работающим гостиницам», — резюмировал он.
- В июле 2024 года Государственная дума приняла поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие введение туристического налога. Прошлым летом введение туристического налога одобрили власти Владивостока, Новосибирска, Казани, Омска, Тамбова и других городов. Вводить ли налог и в каком размере, местные власти решаютсамостоятельно.
Фото на обложке: AnnaNel / Shutterstock / FOTODOM
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