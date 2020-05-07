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Фонд Леонида Богуславского вложился в индийский EdTech-стартап

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Венчурный фонд миллиардера Леонида Богуславского RTP Global вложился в индийский EdTech-стартап Classplus. Об этом сообщает местное издание Inc42 со ссылкой на министерство по корпоративным вопросам Индии. 

Фонд Леонида Богуславского вложился в индийский EdTech-стартап

RTP Global выступил лид-инвестором раунда B, в ходе которого стартап привлек $8,2 млн. Среди других инвесторов раунда — Blume Ventures, Sequoia’s Surge Ventures, Strive Ventures.

Стартап Classplus разрабатывает программное обеспечение для институтов, учебных центров и частных преподавателей. Classplus помогает организовать онлайн-обучение. Сервис включает в себя инструменты для общения преподавателей с учениками, приема платежей, оценки работ и контроля посещаемости занятий. 

По данным стартапа, с платформой Classplus работают три тысячи институтов и преподавателей в 50 городах. В Индии сервисом пользуются 500 тысяч студентов.

Фото: Billion Photos / Shutterstock

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