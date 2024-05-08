RTP Global Леонида Богуславского инвестировал $4 млн в индийский финтех-стартап Dexif

Венчурный фонд Леонида Богуславского RTP Global инвестировал $4 млн в индийский стартап Dexif. Деньги пойдут на развитие платформы и расширение штата, пишет The Economic Times.
Dexif появился в 2022 году. Это маркетплейс ценных бумаг с фиксированным доходом. На площадке торгуются инструменты с разным уровнем риска, в том числе ценные бумаги с суверенным рейтингом. Инструменты компании пока недоступны для широкого круга пользователей.
Название компании переводится как «фиксированный» и написано задом наперед. «Это отражает наше стремление перевернуть традиционные инвестиционные стратегии, предоставляя прозрачные, доступные и динамичные варианты», — отметили основатели стартапа.
Ранее RTP Global совместно с рядом бизнес-ангелов инвестировали в Dexif еще $1 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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