RTP Global Леонида Богуславского вложился в калифорнийский стартап SydeLabs

RTP Global Леонида Богуславского, Picus Capital инвестировали $2,5 млн в калифорнийский стартап SydeLabs. Деньги пойдут на проведение исследований и улучшение разработок компании.

SydeLabs основали в 2023 году в Сан-Франциско Анкита Кумари и Ручир Патва. Стартап фокусируется на обеспечении неуязвимости ИИ-систем, позволяя бизнесу тратить больше времени на разработку мощных ИИ-приложений, не беспокоясь о пробелах в безопасности.

Компания предлагает комплексный набор решений, помогающих разработчикам избегать уязвимостей большой языковой модели [LLM] на всех этапах — от разработки до развертывания.

RTP Global (до 2018 года ru-Net) специализируется на инвестициях в стартапы на ранних стадиях, работающих в секторах искусственного интеллекта, фудтеха, электронной коммерции, транспорта, финтеха.

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