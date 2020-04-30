RTP Ventures вышел из американского стартапа в сфере кибербезопасности DivvyCloud

Венчурный фонд Леонида Богуславского RTP Ventures вышел из стартапа в сфере кибербезопасности DivvyCloud. О покупке стартапа заявил разработчик решений для защиты данных Rapid7.

Сумма покупки составила $145 млн. Компании рассчитывают закрыть сделку во втором квартале этого года. Все сотрудники DivvyCloud перейдут на работу в Rapid7.



DivvyCloud появился в 2013 году. Штаб-квартира стартапа находится в Вашингтоне. DivvyCloud разрабатывает платформу для автоматизации и защиты облачной инфраструктуры. Среди партнеров и клиентов DivvyCloud — Amazon Web Services, PizzaHut, Spotify.

По данным Crunchbase, к моменту покупки DivvyCloud получил $28,9 млн инвестиций. В 2017 году фонд привлек $6 млн в раунде серии А. Лид-инвестором выступил RTP Ventures. В 2019 году фонд вместе с другими инвесторами участвовал в новом раунде финансирования для DivvyCloud на общую сумму $19 млн.