RTP Global Леонида Богуславского вложилась в разработчика системы управления транспортом Alvys

RTP Global Леонида Богуславского вложился в американский стартап Alvys в раунде на $6,3 млн. Alvys является поставщиком облачной системы управления транспортом. По данным Crunchbase, это первые привлеченные компанией инвестиции.
Стартап Alvys из США, основанный в 2020 году уроженцем Молдовы Ником Дарманом, привлек первые инвестиции в размере $6,3 млн. Информация о сделке отражена в карточке компании на Crunchbase. По данным ресурса, сделка была совершена 21 июня.
Лид-инвестором seed-раунда инвестиций стала компания Bonfire Ventures. В раунде также участвовала RTP Global, основанная миллиардером Леонидом Богуславским.
Alvys является разработчиком облачной системы управления транспортом. В нее входят инструменты для управления водителями, перемещениями грузов, учетом. Решение предназначено для малых и средних логистических компаний.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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