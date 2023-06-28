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RTP Global Леонида Богуславского вложилась в разработчика системы управления транспортом Alvys

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

RTP Global Леонида Богуславского вложился в американский стартап Alvys в раунде на $6,3 млн. Alvys является поставщиком облачной системы управления транспортом. По данным Crunchbase, это первые привлеченные компанией инвестиции.

RTP Global Леонида Богуславского вложилась в разработчика системы управления транспортом Alvys

Стартап Alvys из США, основанный в 2020 году уроженцем Молдовы Ником Дарманом, привлек первые инвестиции в размере $6,3 млн. Информация о сделке отражена в карточке компании на Crunchbase. По данным ресурса, сделка была совершена 21 июня.

Лид-инвестором seed-раунда инвестиций стала компания Bonfire Ventures. В раунде также участвовала RTP Global, основанная миллиардером Леонидом Богуславским.

Alvys является разработчиком облачной системы управления транспортом. В нее входят инструменты для управления водителями, перемещениями грузов, учетом. Решение предназначено для малых и средних логистических компаний.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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