В 2023 году россияне в 3,5 раза чаще заказывали товары из-за границы через СDEK.Shopping, чем годом ранее. Чаще всего — одежду и обувь, товары для здоровья, электронику и парфюмерию. К таким выводам пришли аналитики CDEK.Shopping, с результатами исследования ознакомился RB.RU.

В 2023 году россияне в 3,5 чаще заказывали товары из-за рубежа