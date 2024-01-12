В 2023 году россияне в 3,5 чаще заказывали товары из-за рубежа

В 2023 году россияне в 3,5 раза чаще заказывали товары из-за границы через СDEK.Shopping, чем годом ранее. Чаще всего — одежду и обувь, товары для здоровья, электронику и парфюмерию. К таким выводам пришли аналитики CDEK.Shopping, с результатами исследования ознакомился RB.RU.
Мужчин предпочитали одежду и аксессуары таких марок, как Uniqlo, Nike, Asos H&M, женщины — Massimo Dutti, Uniqlo, Zara, Michael Kors и др.
В России значительно опустели и, одновременно, подорожали парфюмерные полки, поэтому россияне чаще стали заказывать привычные и любимые ароматы из-за рубежа. Женщины покупали в основном ароматы марки Chanel, Lacoste и Lancome, мужчины — Chanel, Hugo Boss, Tom Ford.
Технику из-за рубежа начали заказывать чаще, чем раньше. Это связано с большим количеством новинок 2023 года, которые не представлены в России, и выгодными ценами на модели из других стран. Две самые популярные категории — смартфоны и ноутбуки. Среди смартфонов популярностью пользовались Apple, Samsung, Xiaomi, среди ноутбуков — Apple, Xiaomi и Asus.
Фото на обложке: Kite_rin /
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