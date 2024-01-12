Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В 2023 году россияне в 3,5 чаще заказывали товары из-за рубежа

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году россияне в 3,5 раза чаще заказывали товары из-за границы через СDEK.Shopping, чем годом ранее. Чаще всего — одежду и обувь, товары для здоровья, электронику и парфюмерию. К таким выводам пришли аналитики CDEK.Shopping, с результатами исследования ознакомился RB.RU.

В 2023 году россияне в 3,5 чаще заказывали товары из-за рубежа

Мужчин предпочитали одежду и аксессуары таких марок, как Uniqlo, Nike, Asos H&M, женщины — Massimo Dutti, Uniqlo, Zara, Michael Kors и др.

В России значительно опустели и, одновременно, подорожали парфюмерные полки, поэтому россияне чаще стали заказывать привычные и любимые ароматы из-за рубежа. Женщины покупали в основном ароматы марки Chanel, Lacoste и Lancome, мужчины  — Chanel, Hugo Boss, Tom Ford.

Технику из-за рубежа начали заказывать чаще, чем раньше. Это связано с большим количеством новинок 2023 года, которые не представлены в России, и выгодными ценами на модели из других стран. Две самые популярные категории — смартфоны и ноутбуки. Среди смартфонов популярностью пользовались Apple, Samsung, Xiaomi, среди ноутбуков — Apple, Xiaomi и Asus.

Фото на обложке: Kite_rin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
  2. 2 В 2024 году на российский рынок выйдут до 20 иностранных брендов
  3. 3 «Бойкое место»: зачем малому бизнесу идти в торговые центры и как это сделать
  4. 4 Как бренду детской одежды увеличить продажи на Wildberries с помощью «VK Рекламы»
  5. 5 Не только Ekonika: 10 российских брендов обуви
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ