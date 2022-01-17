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«Рубитех» Сергея Мацоцкого получил контракт от ФНС на почти 3 млрд рублей

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Принадлежащий члену совета директоров «Альфа-Банка» Сергею Мацоцкому ООО «Рубитех» получил контракт от ФНС России на 2,9 млрд рублей.

«Рубитех» Сергея Мацоцкого получил контракт от ФНС на почти 3 млрд рублей

Компания признана победителем электронного аукциона на поставку оборудования и передачу прав на программное обеспечение для создания цифровой платформы распределенного реестра ФНС России. В состав закупки также входят работы по созданию сервиса упрощенного налогового вычета и платформы по передаче административных данных ФНС России в органы власти, следует из материалов сайта госзакупок.

Начальная стоимость закупки была определена в 3 млрд рублей, «Рубитех» выразил готовность выполнить работы за 2,91 млрд рублей. Второй участник аукциона ООО «Системный софт» проиграл аукцион, предложив более высокую стоимость.

Работы будут проводиться в филиалах ФКУ «Налог-Сервис» — центрах обработки данных (ЦОД) в Дубне (Московская область) и городе Городец (Нижегородская область).

«Рубитех» принадлежит Сергею Мацоцкому через ООО «Рубитех Холдинг» и АО «ГС-Инвест». Еще 5% в компании через «Рубитех Холдинг» владеет Игорь Ведехин. Выручка «Рубитеха» в 2020 году достигла 25 млрд рублей, чистая прибыль — 2,7 млрд рублей.

С июня 2020 года Сергей Мацоцкий входит в совет директоров «Альфа-Банка». Как указано на сайте банка, Мацоцкий является одним из основателей компании IBS.

В апреле 2020 года предприниматель покинул IBS и основал новую группу ИТ-компаний, в состав которой вошли компании БФТ, Arenadata, системный интегратор в области ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Рубитех» и другие.

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Фото на обложке: pexels.com

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