Металлурги пожаловались на слишком «сильный» рубль

Ассоциация российских металлургов пожаловалась властям на слишком «сильный» рубль. При текущем курсе они начинают работать в ноль или в минус – «премиальные» рынки Европы закрылись, товар продают в Китай или Турцию с дисконтом, достигающим 30%.
Об этом пишет РБК со ссылкой на директора ассоциации «Русская сталь» Алексея Сентюрина.
Металлурги начинают работать в минус вследствие того, что российский рубль укрепился. Из-за того, что европейские рынки оказались закрыты для экспорта, сталелитейную продукцию приходится продавать другим покупателям, например, азиатам, доля которых в общем объеме экспорта уже превысила 50%.
Клиенты из Китая и Турции пользуются непростой ситуацией и требуют дисконта – он достигает $250 за тонну, или около 30%. При текущем курсе и в таких обстоятельствах металлурги начинают работать на экспорт в ноль или вовсе в минус. Прибыль экспортеров снизилась в среднем в два раза, отметил эксперт.
До недавнего времени в России действовало валютное ограничение, в рамках которого экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки. На данный момент ограничение продолжает действовать, но лимит снизили до 50%.
Фото на обложке: DedMityay /
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