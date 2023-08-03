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Банк России установил тарифы для операций с цифровым рублем

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России установил тарифы для операций с цифровым рублем. Они начнут действовать с 1 января 2025 года – до этого времени продлится льготный период, когда все операции будут бесплатными.

Банк России установил тарифы для операций с цифровым рублем

Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровым рублем, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Бизнес заплатит 0,3% от суммы (не более 1,5 тыс. рублей) за прием оплаты товаров и услуг. Тариф для компаний из сферы ЖКХ составит 0,2%, но не более 10 рублей.

Юрлица за переводы между собой заплатят 15 рублей за одну операцию. Для физлиц все платежи и переводы будут бесплатными.

До 1 января 2025 года будет действовать льготный период, во время которого все операции с цифровым рублем будут бесплатными.

Человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля, услуга будет бесплатной. 

Банк России начнет пилот с реальными цифровыми рублям в августе. Он пройдет в несколько этапов, в нем участвуют 13 банков.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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