Банк России установил тарифы для операций с цифровым рублем. Они начнут действовать с 1 января 2025 года – до этого времени продлится льготный период, когда все операции будут бесплатными.
Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровым рублем, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
Бизнес заплатит 0,3% от суммы (не более 1,5 тыс. рублей) за прием оплаты товаров и услуг. Тариф для компаний из сферы ЖКХ составит 0,2%, но не более 10 рублей.
Юрлица за переводы между собой заплатят 15 рублей за одну операцию. Для физлиц все платежи и переводы будут бесплатными.
До 1 января 2025 года будет действовать льготный период, во время которого все операции с цифровым рублем будут бесплатными.
Человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля, услуга будет бесплатной.
Банк России начнет пилот с реальными цифровыми рублям в августе. Он пройдет в несколько этапов, в нем участвуют 13 банков.
Фото на обложке: Mistervlad /
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