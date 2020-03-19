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Рубль стал одним из лидеров среди валют по уровню волатильности

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рубль стал одним из лидеров среди национальных валют по показателю волатильности к доллару США. Об этом пишет Bloomberg. 

Рубль стал одним из лидеров среди валют по уровню волатильности

Волатильность — это разница между минимальной и максимальной ценой в определенный отрезок времени. Этот показатель помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка. 

Вмененная волатильность рубля (рыночная оценка будущей волатильности), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 25,9%. Выше показатель только у мексиканского песо — 26,3%. Валютный опцион — право купить определенное количество валюты по фиксированной цене в оговоренный срок. 

Российская валюта обновляет ценовые минимумы на фоне падения нефтяных цен и распространения коронавируса. Вчера на внебиржевом рынке курс евро превысил 90 рублей, курс доллара — 82 рубля. 

На момент публикации новости доллар торгуется на Московской бирже на уровне 79,7 рублей, евро — на уровне 86,6 рубля. 

Официальный курс доллара на 19 марта составляет 77,21 рубля, евро — 84,89 рубля.

Фото: alexkich / Shutterstock

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