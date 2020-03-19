Рубль стал одним из лидеров среди валют по уровню волатильности

Рубль стал одним из лидеров среди национальных валют по показателю волатильности к доллару США. Об этом пишет Bloomberg.

Волатильность — это разница между минимальной и максимальной ценой в определенный отрезок времени. Этот показатель помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка.

Вмененная волатильность рубля (рыночная оценка будущей волатильности), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 25,9%. Выше показатель только у мексиканского песо — 26,3%. Валютный опцион — право купить определенное количество валюты по фиксированной цене в оговоренный срок.

Российская валюта обновляет ценовые минимумы на фоне падения нефтяных цен и распространения коронавируса. Вчера на внебиржевом рынке курс евро превысил 90 рублей, курс доллара — 82 рубля.

На момент публикации новости доллар торгуется на Московской бирже на уровне 79,7 рублей, евро — на уровне 86,6 рубля.

Официальный курс доллара на 19 марта составляет 77,21 рубля, евро — 84,89 рубля.

Фото: alexkich / Shutterstock