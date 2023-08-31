«Сбер» допустил дальнейшее падение рубля на фоне возможного разрешения на выкуп акций у иностранцев

Аналитики «Сбербанка» допустили дальнейшее падение рубля на фоне возможного решения правительства. Нефтяники попросили власти позволить им выкупать свои акции у иностранных инвесторов с большим дисконтом – если это произойдет, экспортеры сократят продажи валюты, что серьезно скажется на рубле.
Рубль может значительно ослабеть на фоне возможного решения правительства о праве нефтегазовых компаний на выкуп акций у иностранных инвесторов. Об этом предупредили аналитики SberCIB Investment Research.
Нефтегазовые компании, в числе которых «Лукойл», обратились к правительству за разрешением выкупать свои акции у иностранцев с дисконтом в 50%. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что с этим к нему обратились несколько компаний.
Если компании получат разрешение, они могут сократить продажи валюты, что негативно скажется на позициях рубля, считают аналитики.
«В целом подобные сделки, совокупный объем которых может превысить $10 млрд (только у «Лукойла» $5 млрд), могут создать негативный фон для рубля, так как вызовут ожидания большего оттока капитала в будущем», – отметили в SberCIB Investment Research.
В данных условиях российская валюта уже в четверг может подешеветь до 97 рублей за доллар США, резюмировали аналитики.
Фото на обложке: Andrey Mihaylov /
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