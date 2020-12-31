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Рубль за год потерял шестую часть стоимости

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Заключительный торговый день на Мосбирже завершился падением курса российской валюты. Рубль за 2020 год подешевел на 16,7% по отношению к доллару и на 24,1% к евро.

Рубль за год потерял шестую часть стоимости

К падению привела пандемия, снижение цен на нефть, введенных санкций и угрозы новых. Эксперты банка Credit Suisse назвали рубль «главным разочарованием года».

И всё же ослабление рубля за экономическую историю России не самое пиковое, отмечает РБК. Во время кризиса 1998 года отечественная валюта падала по отношению к доллару почти на 70% , в 2014 году рубль «просел» на 41%.

Обвал рубля в 2020 году сдерживал Центробанк, во время падения нефтяных котировок в марте регулятор продавал валюту на внутреннем рынке. Осеннее «проседание» российской валюты было сдержано продажей остатков от сделки со Сбербанком и валюты, участвовавшей в сделке по размещению акций «Аэрофлота», уточняет издание.

По прогнозам, в 2021 году колебания курса национальной валюты будут в пределах 66-82 рублей за доллар. Средний курс доллара к рублю в будущем году составит примерно 72,7 рубля, евро – около 86,55 рубля.

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Фото: FabrikaSimf / Shutterstock

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