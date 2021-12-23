Максимальные рублевые ставки по вкладам выросли до 7,4%

Банк России определил среднюю величину максимальной процентной ставки по рублевым вкладам — во второй половине декабря она достигла 7,4%. Это рекордный показатель с 2019 года.
Подсчеты велись с учетом данных Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка», «Альфа-банка», «Россельхозбанка», банка «Открытие», «Райффайзенбанка», «Тинькофф Банка», «МКБ» и «Совкомбанка», сообщил РБК со ссылкой на данные регулятора.
В начале месяца уровень составлял 7,38%. До этого средняя величина максимальных ставок по рублевым вкладам в десяти банках превышала 7,4% во второй половине мая 2019, после этого она снижалась.
В конце прошлого и в начале этого года величина показателя не испытывала значительных колебаний, оставаясь в районе 4,5%. Расти он начал в апреле, после того, как ЦБ стал повышать ключевую ставку. Ее в этом году повышали семь раз подряд. С начала года показатель вырос вдвое — до 8,5%.
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Фото на обложке: EVGENY724 /
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