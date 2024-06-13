В ЦБ раскрыли механизм расчета курса рубля после введения санкций против Мосбиржи

Биржевая торговля валютой не является необходимостью для конвертируемости рубля и свободного обращения иностранной валюты, пояснили в ЦБ. Там добавили, что курс национальной валюты определят баланс спроса и предложения от внешнеторговой деятельности.

Ранее, 12 июня, США ввели санкции в отношении Московской биржи и входящей в нее группы Национальный клиринговый центр. Из-за этого площадке пришлось приостановить торги долларом США, гонконгским долларом, и евро. Также прекращены торги инструментами с расчетами в указанных валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ).

Как отметили в ЦБ, официальный курс будет рассчитываться по внебиржевому рынку, но останется при этом единым и рыночным. Изменится только круг данных для расчета.

«Курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», — подчеркнул регулятор.

Банк России указывает, что в мае доля китайского юаня на торгах Московской биржи составляла 54%. Таким образом, заключает регулятор, роль доллара и евро на российском рынке снизилась за последние два года.

В ЦБ отметили, что новые американские санкции не повлияют на объем поступления валюты от экспорта и не скажутся на спросе для оплаты импорта. Также регулятор заверил, что баланс на валютном рынке не изменится.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock