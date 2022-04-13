Аналитики Сбербанка оценили потенциал укрепления рубля

В Сбербанке рассказали о ближайшем будущем российского рубля. По оценкам аналитиков, в апреле он существенно укрепится и может достигнуть курса 70 рублей за доллар США. Росту российской валюты помогут большие налоговые поступления от экспортеров.
Своим прогнозом относительно позиций российского рубля поделились аналитики SberCIB Investment Research в telegram-канале инвестиционного подразделения Сбербанка.
По мнению специалистов, в апреле рубль может укрепиться до 75 рублей за доллар США и даже достигать отметки 70 рублей за доллар. Значительному росту поспособствуют большие налоговые поступления от экспортеров – нефть дорогая, а экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки.
Аналитики назвали сумму в $21 млрд, которой экспортеры пополнят российский бюджет в апреле в рублях. Налог на добычу полезных ископаемых специалисты оценили в 1,3 трлн рублей. Значительные налоговые поступления также обеспечат налоги на прибыль и налог на сверхдоход для нефтяников в первом квартале 2021 года.
Согласно оптимистичному прогнозу аналитиков, доллар США к концу года будет стоить 75 рублей. Пессимистичный сценарий предполагает ослабление рубля до 102,5 рублей за доллар. Падению российской валюты могут помочь снятие ограничений на движение валютного капитала и отмена мер Центрального банка, направленных на стабилизацию курса валют.
Фото на обложке: Gevorg Simonyan /
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