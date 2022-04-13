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Аналитики Сбербанка оценили потенциал укрепления рубля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Сбербанке рассказали о ближайшем будущем российского рубля. По оценкам аналитиков, в апреле он существенно укрепится и может достигнуть курса 70 рублей за доллар США. Росту российской валюты помогут большие налоговые поступления от экспортеров.

Аналитики Сбербанка оценили потенциал укрепления рубля

Своим прогнозом относительно позиций российского рубля поделились аналитики SberCIB Investment Research в telegram-канале инвестиционного подразделения Сбербанка.

По мнению специалистов, в апреле рубль может укрепиться до 75 рублей за доллар США и даже достигать отметки 70 рублей за доллар. Значительному росту поспособствуют большие налоговые поступления от экспортеров – нефть дорогая, а экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки.

Аналитики назвали сумму в $21 млрд, которой экспортеры пополнят российский бюджет в апреле в рублях. Налог на добычу полезных ископаемых специалисты оценили в 1,3 трлн рублей. Значительные налоговые поступления также обеспечат налоги на прибыль и налог на сверхдоход для нефтяников в первом квартале 2021 года.

Согласно оптимистичному прогнозу аналитиков, доллар США к концу года будет стоить 75 рублей. Пессимистичный сценарий предполагает ослабление рубля до 102,5 рублей за доллар. Падению российской валюты могут помочь снятие ограничений на движение валютного капитала и отмена мер Центрального банка, направленных на стабилизацию курса валют.

Фото на обложке: Gevorg Simonyan / Shutterstock

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