Россиянам назвали лучшее время для покупки рублей

Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин назвал лучшее время для покупки российского рубля. При этом стоит обратить внимание на нынешние курсовые уровни, которые зависят от политики Банка России и мировых ЦБ, сырьевых цен, геополитического фона.

До конца 2022 года, по словам эксперта, существует потенциал укрепления рубля. В декабре следующего года курс может составить 71 рублей за доллар, при этом ставка регулятора может снизиться до 6-6.5%, сообщило агентство «Прайм».

«ЦБ неоднократно говорил, что экономике нужен стабильный рубль, а не крепкий или слабый. Диапазон 72-75 за 1 доллар устраивает и население, и бизнес. Курс 75+ ведет, с одной стороны, к увеличению налогов со стороны экспортеров, с другой стороны — к росту инфляции», — сказал Кучин.

Эксперт подчеркнул, что российскому регулятору нет смысла значительно «девальвировать рубль», потому что при курсе выше 75–77 рублей за доллар российская валюта смотрится недооцененной. Кроме того, при укреплении рубля на 10% годовая инфляция снижается примерно на 0,5%.

Кучин также предупредил об опасности игр с валютой. Он советует не держать в кэше деньги, а инвестировать. Так, купив рубли по 77 за доллар, можно сформировать портфель из дивидендных акций и рублевого долга в зависимости от риск-профиля инвестора.

TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! Подписывайтесь на наш, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!