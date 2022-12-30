ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России

Центральный Банк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в РФ. Это поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.
На фоне санкций такой канал платежей повысит устойчивость международной инфраструктуры. Об этом говорится на сайте регулятора.
В начале осени Банк России разрешил неквалифицированным инвесторам-юрлицам покупать бумаги компаний из «недружественных» стране без лимита. Ранее ограничения на такие операции ввели для физлиц, они остались в силе.
С 1 января 2023 года брокеры не должны будут продавать ценные бумаги компаний из «недружественных» стран «неквалам». Исключения составят бумаги эмитентов, которые ведут основную деятельность в России.
Фото на обложке: alexkich /
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