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ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Центральный Банк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в РФ. Это поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России

На фоне санкций такой канал платежей повысит устойчивость международной инфраструктуры. Об этом говорится на сайте регулятора.

В начале осени Банк России разрешил неквалифицированным инвесторам-юрлицам покупать бумаги компаний из «недружественных» стране без лимита. Ранее ограничения на такие операции ввели для физлиц, они остались в силе.

С 1 января 2023 года брокеры не должны будут продавать ценные бумаги компаний из «недружественных» стран «неквалам». Исключения составят бумаги эмитентов, которые ведут основную деятельность в России.

Фото на обложке: alexkich / Shutterstock

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