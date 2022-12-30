Центральный Банк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в РФ. Это поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России