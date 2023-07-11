Госдума в третьем чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о внедрении цифрового рубля и создания для него платформы. Документом запрещено кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на их остаток. Основные нормы закона должны вступить в силу 1 августа.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о внедрении в России цифрового рубля и создании платформы цифрового рубля. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроектом устанавливается запрет на кредитование счетов цифрового рубля, начисление процентов на остаток цифровых рублей и открытие совместных счетов в цифровых рублях.

Также законопроект наделяет ЦБ правом отказать банку в проведении финансовой операции с цифровым рублем по распоряжению клиента в случае, если ЦБ увидит признаки несогласия клиента с проведением операции.

Законопроект продлевает до 31 декабря 2024 года право Банка России на определение пользователей платформы цифрового рубля, а также перечень операций на платформе и пороговый размер их сумм.

Основные нормы закона должны вступить в силу 1 августа 2023 года.

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