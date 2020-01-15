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Александр Румянцев вложился в похоронный бизнес

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Венчурный инвестор Александр Румянцев вложился в стартап Mivaspomnim.ru, который помогает находить места захоронений и ухаживать за ними. Инвестор получил 10% в проекте. Об этом Rusbase рассказал представитель Румянцева.

Александр Румянцев вложился в похоронный бизнес

Александр Румянцев и основатель стартапа Юрий Бессмертный

Точная сумма инвестиций не раскрывается. Обычно Румянцев инвестирует первый транш суммами от 0,5 до 3 млн рублей за 10% компании, уточнил собеседник Rusbase.

Привлеченные средства будут направлены на оцифровку кладбищ и маркетинг.

С помощью сервиса Mivaspomnim.ru человек может найти место захоронения своих близких, посмотреть, в каком оно состоянии, привести его в порядок, если это необходимо.

Если места захоронения нет в базе, можно разместить заявку на сайте проекта — специалисты найдут захоронение, сделают актуальные фото и внесут в базу.

Сервис автоматически определяет координаты захоронения, прокладывает маршрут. Для выполнения работ по поиску захоронений и уходу за ними компания привлекает исполнителей, как компании, так и физических лиц.

Проект был запущен в конце 2018 года Юрием Бессмертным. Команда включает 5 человек. Стартап стал выпускником акселератора «Techno Skolkovo Community» в 2019 году.

В планах Mivaspomnim.ru — тестирование различных гипотез по работе сервиса, а также выход на рынок СНГ.

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