Владелица IT-компании, связанной со структурами Runa Capital, получила контрольную долю в LinguaLeo

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 75% в уставном капитале ООО «Лингуалео» 10 декабря 2021 года получила учредитель и гендиректор ООО «Проект Икс» Ольга Пляко. Ранее «Проект Икс» связывали со структурами Runa Capital Сергея Белоусова, от одной из которых компания получила грант на исследования.

В частности, в 2016 году сообщалось, что «Проект икс» получил 76 млн рублей грантов на исследования в области оптимизации хранения и обработки больших объемов данных от Минобрнауки и компании Acronis, основателем которой также является Белоусов.

В Acronis тогда пояснили, что «Проект Икс» не аффилированная с ними структура, однако компания является индустриальным партнером научно-исследовательского проекта, который ведет «Проект Икс».

На сайте IT-компании сказано, что она занимается разработкой и внедрением системного программного обеспечения. Основным направлением является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению высоконагруженных систем хранения и управления данными.

Управляющий директор LinguaLeo Денис Калинин отказался от комментариев. Калинин, который также развивает бизнес Runa Capital в Азии, занял должность управляющего директора образовательной платформы 29 ноября 2021 года.

Оставшиеся 25% в ООО «Лингуалео» принадлежат компании с ограниченной ответственностью «Лингуалео Инк» с Виргинских Островов.

Runa Capital в 2012 году в рамках раунда А вложил в LinguaLeo $3 млн. Какую долю фонд получил в компании тогда не раскрывалось. Также Runa Capital принял участие в раунде финансирования LinguaLeo на $500 тыс. в 2015 году.

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