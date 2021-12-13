Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владелица IT-компании, связанной со структурами Runa Capital, получила контрольную долю в LinguaLeo

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 75% в уставном капитале ООО «Лингуалео» 10 декабря 2021 года получила учредитель и гендиректор ООО «Проект Икс» Ольга Пляко. Ранее «Проект Икс» связывали со структурами Runa Capital Сергея Белоусова, от одной из которых компания получила грант на исследования.

Владелица IT-компании, связанной со структурами Runa Capital, получила контрольную долю в LinguaLeo

В частности, в 2016 году сообщалось, что «Проект икс» получил 76 млн рублей грантов на исследования в области оптимизации хранения и обработки больших объемов данных от Минобрнауки и компании Acronis, основателем которой также является Белоусов.

В Acronis тогда пояснили, что «Проект Икс» не аффилированная с ними структура, однако компания является индустриальным партнером научно-исследовательского проекта, который ведет «Проект Икс».

На сайте IT-компании сказано, что она занимается разработкой и внедрением системного программного обеспечения. Основным направлением является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению высоконагруженных систем хранения и управления данными.

Управляющий директор LinguaLeo Денис Калинин отказался от комментариев. Калинин, который также развивает бизнес Runa Capital в Азии, занял должность управляющего директора образовательной платформы 29 ноября 2021 года.

Оставшиеся 25% в ООО «Лингуалео» принадлежат компании с ограниченной ответственностью «Лингуалео Инк» с Виргинских Островов.

Runa Capital в 2012 году в рамках раунда А вложил в LinguaLeo $3 млн. Какую долю фонд получил в компании тогда не раскрывалось. Также Runa Capital принял участие в раунде финансирования LinguaLeo на $500 тыс. в 2015 году.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: 13_Phunkod / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап Ecwid подвел итоги года
  2. 2 Звезды EdTech: 8 крутейших образовательных стартапов России
  3. 3 Новых сотрудников нельзя принимать без испытательного срока
  4. 4 Образование переходит в онлайн
  5. 5 9 бизнес-моделей образовательных онлайн-стартапов
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

13 декабря 2021

Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию для школьников от VK и «Учи.ру»

13 декабря 2021

«Добрый новогодний подарок», Сбербанк

13 декабря 2021

Демо-день «Речные и морские инновации для кораблей и судов»

Все ВОЗМОЖНОСТИ