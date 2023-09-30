Runa Capital вложился в масштабирование немецкого стартапа PandasAI

Немецкий стартап PandasAI, разрабатывающий ИИ-помощника, анализирующего данные для бизнеса, и вызвавший интерес у некоторых компаний из списка Fortune 500, собрал $1,1 млн в предварительном раунде инвестирования от Runa Capital, Episode1 и Vento (итальянского подразделения Exor Ventures).

Проект PandasAI использует большие языковые модели облегченной библиотеки Pandas для Python, чтобы максимально быстро обрабатывать большие массивы информации и давать ответы на аналитические запросы, пишет Tech.eu.

Благодаря ИИ программа-помощник делает сами запросы лучше и эффективнее, уточняя ряд тонкостей, если они не были учтены в изначальном запросе.

Предварительный раунд финансирования возглавил созданный в 2010 году сооснователями компаний Parallels и Acronis Сергеем Белоусовым и Ильёй Зубаревым и их сокурсником в МФТИ Дмитрием Чихачёвым фонд Runa Capital.

Старший юрист Runa Capital в Париже Максим Корбани, который и нашел PandasAI как вариант для инвестиций фирмы, так комментирует выбор:

«Аналитики данных по-прежнему тратят много времени на сбор, очистку, объединение и анализ внутренних данных. PandasAI автоматизирует весь конвейер и помогает получать систематизированные выводы быстрее. Реализация проекта Габриэле Вентури (основателя PandasAI) и уже существующая поддержка сообщества сделали PandasAI ведущим решением с открытым исходным кодом для анализа разговорных данных».

Привлеченные от Runa Capital, Episode1 и Vento средства предназначены для того, чтобы помочь основателю Габриэле Вентури набрать сотрудников для расширения бизнеса.

По внутренним данным PandasAI, после привлечения большого внимания на GitHub несколько компаний из списка Fortune 500, имена которых разработчик не раскрывает, обратились к стартапу с просьбой начать разработку нескольких пилотных проектов.

«Видение PandasAI заключается в том, чтобы сделать анализ данных доступным, позволяя лицам, принимающим решения, быстро и эффективно принимать решения, основанные на данных, — говорит Вентури. — Мы создаем ИИ-помощника, который не только будет использовать данные для ответов на вопросы, но и поможет пользователям уточнить их первоначальный запрос, когда это необходимо, чтобы задать правильные вопросы. Компании смогут внедрять его в своих частных средах и генерировать аналитические данные, относящиеся к их конкретной организации».

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