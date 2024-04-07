Экономика рунета выросла до 16,4 трлн рублей

За последние пять лет объем экономики российского сегмента интернета (рунета) вырос в 3,5 раза. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«С 2019 года объем экономики рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 трлн рублей», — цитирует политика ТАСС.

Согласно данным Росстата, объем ВВП России в абсолютном выражении в 2023 году составил 172,1 трлн рублей. В таком случае на российский сегмент интернета приходится около 9,5% от всего объема экономики страны.

Чернышенко отметил, что 84% россиян проводят в интернете от трех часов в день. По его словам, это связано с доступностью покупок и услуг «в один клик». Вице-премьер добавил, что ежедневная аудитория «Госуслуг» в 2023 году составила 11 млн человек.

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