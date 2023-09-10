Лавров: Индия предложила России инвестировать «замороженные» рупии

Российские компании смогут инвестировать рупии, застрявшие на счетах в индийских банках из-за санкций. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.
«Наши индийский друзья заверили, что предложат перспективные области, куда [активы] можно инвестировать», — цитирует министра ТАСС.
Лавров отметил, профильные ведомства и правительства двух стран сейчас договариваются о возможности взаимовыгодного инвестирования «замороженных» рупий. По словам политика, в азиатской стране находятся «очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения».
Как писал летом Bloomberg, на счетах российских экспортеров в Индии накапливается до $1 млрд в рупиях каждый месяц, которые практически невозможно тратить из-за текущих валютных ограничений.
В конце августа экс-глава Минфина Михаил Задорнов называл проблему с заблокированными рупиями одной из неочевидных причин ослабления рубля.
Фото: Unsplash
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