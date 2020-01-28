Вложения в блокчейн в России решили урезать вдвое

Вложения в блокчейн в России решили сократить как минимум вдвое. Согласно разработанной «Ростехом» дорожной карте, на развитие блокчейна потратят 28,4 млрд рублей до 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из этой суммы 9,5 млрд рублей составят бюджетные средства и 18,9 млрд — внебюджетные. В частности, 650 млн рублей пойдут на внедрение блокчейна в систему маркировки товаров, 1,17 млрд рублей — на здравоохранение, 475 млн рублей — на сферу ЖКХ.

Какие компании займутся разработкой блокчейн-технологий, пока не известно. За внедрение сервиса учета и распределения коммунальных платежей готов взяться «МегаФон», рассказали изданию в пресс-службе компании.

По оценке «Ростеха», с помощью блокчейна удастся сэкономить 500 млрд рублей и собрать в виде дополнительных налогов до 600 млрд рублей. «Ростех» направил проект на согласование в Минкомсвязь и Аналитический центр при правительстве.

В предыдущих версиях дорожной карты затраты на внедрение блокчейна оценивались выше. В 2019 году речь шла о совокупных затратах в размере 55–85 млрд рублей до 2024 года. Эффект для экономики при этом оценивался в 1,64 трлн рублей.

В «Ростехе» объяснили снижение оценки тем, что восприяте блокчейн-технологий изменилось. Рынок «самоочищается от проектов-копий без стратегии развития и определенной рыночной ниши», и Россия выбирает путь «менее рискового развития», отметили в госкорпорации.

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