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Вложения в блокчейн в России решили урезать вдвое

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Вложения в блокчейн в России решили сократить как минимум вдвое. Согласно разработанной «Ростехом» дорожной карте, на развитие блокчейна потратят 28,4 млрд рублей до 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вложения в блокчейн в России решили урезать вдвое

Из этой суммы 9,5 млрд рублей составят бюджетные средства и 18,9 млрд — внебюджетные. В частности, 650 млн рублей пойдут на внедрение блокчейна в систему маркировки товаров, 1,17 млрд рублей — на здравоохранение, 475 млн рублей — на сферу ЖКХ.

Какие компании займутся разработкой блокчейн-технологий, пока не известно. За внедрение сервиса учета и распределения коммунальных платежей готов взяться «МегаФон», рассказали изданию в пресс-службе компании.

По оценке «Ростеха», с помощью блокчейна удастся сэкономить 500 млрд рублей и собрать в виде дополнительных налогов до 600 млрд рублей. «Ростех» направил проект на согласование в Минкомсвязь и Аналитический центр при правительстве.

В предыдущих версиях дорожной карты затраты на внедрение блокчейна оценивались выше. В 2019 году речь шла о совокупных затратах в размере 55–85 млрд рублей до 2024 года. Эффект для экономики при этом оценивался в 1,64 трлн рублей.

В «Ростехе» объяснили снижение оценки тем, что восприяте блокчейн-технологий изменилось. Рынок «самоочищается от проектов-копий без стратегии развития и определенной рыночной ниши», и Россия выбирает путь «менее рискового развития», отметили в госкорпорации.

Фото: everything possible / Shutterstock

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