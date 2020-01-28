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Европейский автобусный перевозчик FlixBus пришел в Россию

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Один из крупнейших европейских автобусных перевозчиков FlixBus заработал в России. Первым маршрутом стал ежедневный рейс Москва — Минск, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Европейский автобусный перевозчик FlixBus пришел в Россию

Билеты на FlixBus продаются на сайте компании и в приложении для Android. Версия для iOS появится позже, обещают в FlixBus.

FlixBus предлагает билет из Москвы до Минска за 1450 рублей (для сравнения, стоимость билета на поезд по этому маршруту на сайте РЖД начинается с 2200 рублей).

Партнером FlixBus на маршруте Москва — Минск стал перевозчик «Байер Транс» белорусской компании Intercars.

На других рынках FlixBus обычно выступает оператором поездок с полным вовлечением в продажу билетов, маркетинг и брендирование партнерских автобусов. Однако в России сервис пошел по пути агрегатора и заниматеся только тем, что реализует часть билетов на рейсы партнера.  

В Intercars не раскрыли квоту FlixBus на своих рейсах и добавили, что не собираются брендировать свои автобусы «под кого-либо».

FlixBus хотел выйти в Россию еще в ферале 2019 года, но не смог найти партнера. Ъ тогда писал со ссылкой на источники на рынке, что многие российским перевозчикам не понравились условия FlixBus: комиссия 30% и срок контракта минимум на полтора года.

Компания FlixMobility (владеет брендом FlixBus) основана в Германии в 2013 году. По данным Reuters, в 2019 компания получила более $500 млн инвестиций при оценке около $2 млрд

Фото: Bjoern Wylezich / Shutterstock

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