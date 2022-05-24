Российский сегмент сети коворкингов WeWork может сменить владельца

Управляющая компания российского сегмента международной сети коворкингов WeWork начала обсуждать возможность продажи бизнеса. Сделка позволит компании выполнить свои обязательства перед клиентами и партнерами.

О возможной продаже сети коворкингов WeWork в России пишет «Коммерсант». Изданию об этом сообщили в управляющей компании Page – владельце одноименной российской сети коворкингов.

Сделка позволит WeWork выполнить свои обязательства перед клиентами и партнерами, отметили в компании – потенциальном покупателе.

Сеть коворкингов WeWork представлена в России в одном городе – Москве – и насчитывает 4 коворкинг-студии общей площадью 17 тыс. кв. м. Page располагает 9 коворкингами в Петербурге площадью 8 тыс. кв. м.

По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Виворк Рус» – управляющая компания коворкингов WeWork – отработала 2021 год с выручкой 1,1 млрд рублей при чистом убытке в 6,4 млн рублей.

О том, что одна из крупнейших международных сетей коворкингов WeWork рассматривает возможность продажи своего российского бизнеса, стало известно в 2020 году. Сообщалось, что WeWork намерен продать право на использование своего бренда по франшизной модели.

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