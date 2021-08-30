«Русагро» вложит 100 млн рублей в стартапы-победители собственного агротех-конкурса

«Русагро» вложится в стартапы-победители собственного агротех-конкурса. Проекты, которые можно интегрировать в производственную цепочку компании, получат до 100 млн рублей на пилотирование, а также менторскую поддержку экспертов «Сколково».
В конкурсе «Русагро» могут участвовать стартапы, научно-образовательные учреждения и ученые с командой от 2-ух человек с продуктами и технологиями, готовыми к пилотированию, сообщили в пресс-службе «Сколково», являющегося соорганизатором конкурса Rusagro Tech Challenge.
«Широкий спектр интересов “Русагро” отражает передовые направления развития всей отрасли сельского хозяйства. А глубокие компетенции “Сколково” стали крепким фундаментом для организации масштабного конкурса агротехнологических проектов», – отметил старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.
Отбор будет производиться по 4 направлениям:
- растениеводство – от решений для поддержания и повышения плодородия почв до агророботов для полевых условий;
- мясной бизнес – от контроля здоровья свиней до технологий создания альтернативного мяса и растительных заменителей животных компонентов;
- масложировой бизнес – от производства сложных жиров методом биосинтеза до создания биоразлагаемой пищевой упаковки;
- сахарный бизнес – от создания подсластителей нового поколения, в том числе «сладких белков», до технологии утилизации вязких низкокалорийных смесей.
От участников попросят предоставить конкурентные преимущества их решений, а также обосновать экономический эффект от внедрения на предприятии.
Победители конкурса смогут интегрироваться в производство «Русагро» и получить 100 млн рублей на пилотирование. Кроме того, менторскую поддержку им окажут эксперты «Сколково».
Заявки на Rusagro Tech Challenge принимаются до 20 октября на сайте или по электронной почте [email protected]. Финал конкурса состоится 1 декабря в технопарке «Сколково».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Жизнь посмеялась над моими планами»: глава «Связного» Евгений Давыдович покинул компанию
- 2 Акции «Газпрома» обновили 13-летний максимум после отчета о росте прибыли в 22 раза
- 3 Названа дата пятого полуфинала конкурса «Цифровой прорыв 2021»
- 4 Стартапы по кибербезопасности ждут на питч-сессии марафона Digital Superhero
- 5 МТС инвестирует 120 млн рублей в платформу клиентских данных KonnektU