«Русагро» вложит 100 млн рублей в стартапы-победители собственного агротех-конкурса

«Русагро» вложится в стартапы-победители собственного агротех-конкурса. Проекты, которые можно интегрировать в производственную цепочку компании, получат до 100 млн рублей на пилотирование, а также менторскую поддержку экспертов «Сколково».

В конкурсе «Русагро» могут участвовать стартапы, научно-образовательные учреждения и ученые с командой от 2-ух человек с продуктами и технологиями, готовыми к пилотированию, сообщили в пресс-службе «Сколково», являющегося соорганизатором конкурса Rusagro Tech Challenge.

«Широкий спектр интересов “Русагро” отражает передовые направления развития всей отрасли сельского хозяйства. А глубокие компетенции “Сколково” стали крепким фундаментом для организации масштабного конкурса агротехнологических проектов», – отметил старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Отбор будет производиться по 4 направлениям:

растениеводство – от решений для поддержания и повышения плодородия почв до агророботов для полевых условий; мясной бизнес – от контроля здоровья свиней до технологий создания альтернативного мяса и растительных заменителей животных компонентов; масложировой бизнес – от производства сложных жиров методом биосинтеза до создания биоразлагаемой пищевой упаковки; сахарный бизнес – от создания подсластителей нового поколения, в том числе «сладких белков», до технологии утилизации вязких низкокалорийных смесей.

От участников попросят предоставить конкурентные преимущества их решений, а также обосновать экономический эффект от внедрения на предприятии.

Победители конкурса смогут интегрироваться в производство «Русагро» и получить 100 млн рублей на пилотирование. Кроме того, менторскую поддержку им окажут эксперты «Сколково».

Заявки на Rusagro Tech Challenge принимаются до 20 октября на сайте или по электронной почте [email protected]. Финал конкурса состоится 1 декабря в технопарке «Сколково».

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Фото: Shutterstock.com