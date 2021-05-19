«Русал» разделит свой бизнес надвое

Один из крупнейших в мире производителей алюминия «Русал» разделится на две компании. Одна из них объединит производства с низким углеродным следом, фокус второй компании будет лежать на развитии внутреннего рынка, следует из пресс-релиза «Русала».

В результате трансформации «Русал» станет двумя предприятиями – AL+, специализирующейся на активах с низким углеродным следом, и компанией, название которой пока не озвучили, которая объединит производства с фокусом на «развитие внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста».

«Сегодня мы начинаем отсчет новой истории нашей компании, которая за последние 20 лет прошла огромный путь от производителя первичного алюминия до приоритетного поставщика высококачественной продукции», – отметил генеральный директор «Русала» Евгений Никитин.

В AL+ предположительно войдут:

Алюминиевые заводы – Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский, KUBAL.

Глиноземные заводы – Николаевский, Aughinish, EurAllumina, QAL, Friguia, WINDALCO.

Добывающие активы – Kindia, Dian Dian, BCGI.

Предприятия дивизиона Даунстрим (производство фольги, автомобильных дисков, порошков и проч.)

В новую компанию предположительно войдут:

Алюминиевые заводы – Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский, Кандалакшский.

Глиноземные активы – Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский.

Добывающие активы – Северо-Уральский бокситовый рудник, Боксит Тимана.

«Предлагаемое выделение активов позволит обеим компаниям раскрыть полный потенциал. Я уверен, что разделение активов с разным углеродным следом будет способствовать увеличению капитализации и расширит возможности развития», – подчеркнул председатель совета директоров «Русала» Бернард Зонневельд.

В компании отметили, что принятое решение о трансформации бизнеса отвечает ESG-стратегии предприятия и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов углекислого газа к 2050 году.

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Фото на обложке: пресс-служба «Русала»