«Русатом Инфраструктурные решения» проведет онлайн-хакатон по цифровым технологиям

С 29 мая по 1 июня пройдет хакатон «Цифровой форсаж атомных городов» в целях поддержки внедрения платформы «Умный город» в «атомных» (городах присутствия корпорации) городах для программистов, аналитиков, дизайнеров и студентов.

В ходе хакатона участникам будет предложено разработать прототипы цифровых сервисов, представляющих практическую пользу для муниципалитетов, жителей и бизнеса.

Треки хакатона:

городское управление, решения и сервисы для сбора и аналитики разноплановых городских данных, которые помогут автоматизировать и упростить процессы принятия решений в вопросах городского управления;

предпринимательство, сервисы для поддержки малого и среднего предпринимательства, развития сервисной экономики и решения по созданию дополнительных каналов продаж в городах;

городские сообщества и взаимодействия с жителями, цифровые сервисы и приложения непосредственно для жителей города, создания и управления городскими сообществами.



Призовой фонд составит 900 000 рублей. Подать заявку на участие можно на сайте хакатона.