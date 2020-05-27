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«Русатом Инфраструктурные решения» проведет онлайн-хакатон по цифровым технологиям

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Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 29 мая по 1 июня пройдет хакатон «Цифровой форсаж атомных городов» в целях поддержки внедрения платформы «Умный город» в «атомных» (городах присутствия корпорации) городах для программистов, аналитиков, дизайнеров и студентов.

«Русатом Инфраструктурные решения» проведет онлайн-хакатон по цифровым технологиям

В ходе хакатона участникам будет предложено разработать прототипы цифровых сервисов, представляющих практическую пользу для муниципалитетов, жителей и бизнеса. 

Треки хакатона:

  •  городское управление, решения и сервисы для сбора и аналитики разноплановых городских данных, которые помогут автоматизировать и упростить процессы принятия решений в вопросах городского управления;
  • предпринимательство, сервисы для поддержки малого и среднего предпринимательства, развития сервисной экономики и решения по созданию дополнительных каналов продаж в городах;
  • городские сообщества и взаимодействия с жителями, цифровые сервисы и приложения непосредственно для жителей города, создания и управления городскими сообществами.


Призовой фонд составит 900 000 рублей. Подать заявку на участие можно на сайте хакатона.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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