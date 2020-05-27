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«Русатом Инфраструктурные решения» проведет онлайн-хакатон по цифровым технологиям
Новости
Юлиана Трегуб
С 29 мая по 1 июня пройдет хакатон «Цифровой форсаж атомных городов» в целях поддержки внедрения платформы «Умный город» в «атомных» (городах присутствия корпорации) городах для программистов, аналитиков, дизайнеров и студентов.
«Русатом Инфраструктурные решения» проведет онлайн-хакатон по цифровым технологиямЮлиана Трегуб
В ходе хакатона участникам будет предложено разработать прототипы цифровых сервисов, представляющих практическую пользу для муниципалитетов, жителей и бизнеса.
Треки хакатона:
- городское управление, решения и сервисы для сбора и аналитики разноплановых городских данных, которые помогут автоматизировать и упростить процессы принятия решений в вопросах городского управления;
- предпринимательство, сервисы для поддержки малого и среднего предпринимательства, развития сервисной экономики и решения по созданию дополнительных каналов продаж в городах;
- городские сообщества и взаимодействия с жителями, цифровые сервисы и приложения непосредственно для жителей города, создания и управления городскими сообществами.
Призовой фонд составит 900 000 рублей. Подать заявку на участие можно на сайте хакатона.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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