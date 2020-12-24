Rusbase ищет редактора для спецпроекта в сфере TravelTech

Мы ищем человека, который будет вместе с нами развивать проект Moscow Travel Hub, а также писать и редактировать качественные тексты.

Moscow Travel Hub — это проект, объединяющий представителей индустрии туризма и гостеприимства Москвы, заинтересованных в создании новых продуктов, использовании технологий и развитии коллаборационных форматов. В рамках проекта проходят регулярные встречи, образовательные программы, акселератор для стартапов, ежегодный хакатон, а также реализуются различные спецпроекты.

Rusbase выступает партнером Moscow Travel Hub и ищет человека, который будет вместе с командой проекта развивать сообщество и поддерживать постоянную активность среди его участников.

Что предстоит делать:

писать статьи и лонгриды в рамках проекта Moscow Travel Hub для размещения на RB.RU (тематика: туристический бизнес, отели, рестораны, устойчивый и деловой туризм и так далее);

готовить новости о ключевых событиях проекта Moscow Travel Hub для размещения на RB.RU;

писать новости и заметки о всех событиях Moscow Travel Hub и смежных проектах по запросу заказчика для размещения на сайте travelhub.moscow;

составлять пресс-релизы, пост-релизы и репортажи с мероприятий Moscow Travel Hub (часть мероприятий проходит онлайн, часть — офлайн);

наполнять сайт travelhub.moscow: добавлять все новости и лонгриды, обновлять описания и делать другие задачи по запросу заказчика;

ежедневно искать новости по тематике проекта в различных интернет-изданиях и размещать их на сайте travelhub.moscow;

писать тексты для субпроектов Moscow Travel Hub (описание для сайтов, тексты рассылок, посты в соцсети и так далее).

Мы ожидаем, что вы:

погружены в индустрию туризма, технологических стартапов и предпринимательства;

пишете легко и ёмко;

умеете работать с авторами, прорабатывать сырой материал и делать из него качественный текст;

знаете редакционные хаки, фичи, подходы;

готовы предлагать новые темы, героев для материалов, нестандартные подход к написанию текста.

Что мы предлагаем:

работу в интересном развивающемся проекте, разнообразные и нестандартные задачи;

проектную работу до конца 2021 года с возможностью пролонгации в случае продления проекта;

испытательный срок — два месяца;

офис в центре в самом сердце района Патриарших прудов (возможна частичная удаленная работа).

Присылайте резюме, сопроводительное письмо и несколько авторских текстов (желательно на туристическую тематику) на почту [email protected] Подходящих кандидатов мы пригласим на Zoom-интервью.



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