Rusbase ищет редактора для спецпроекта в сфере TravelTech

Мы ищем человека, который будет вместе с нами развивать проект Moscow Travel Hub, а также писать и редактировать качественные тексты.
Moscow Travel Hub — это проект, объединяющий представителей индустрии туризма и гостеприимства Москвы, заинтересованных в создании новых продуктов, использовании технологий и развитии коллаборационных форматов. В рамках проекта проходят регулярные встречи, образовательные программы, акселератор для стартапов, ежегодный хакатон, а также реализуются различные спецпроекты.
Rusbase выступает партнером Moscow Travel Hub и ищет человека, который будет вместе с командой проекта развивать сообщество и поддерживать постоянную активность среди его участников.
Что предстоит делать:
- писать статьи и лонгриды в рамках проекта Moscow Travel Hub для размещения на RB.RU (тематика: туристический бизнес, отели, рестораны, устойчивый и деловой туризм и так далее);
- готовить новости о ключевых событиях проекта Moscow Travel Hub для размещения на RB.RU;
- писать новости и заметки о всех событиях Moscow Travel Hub и смежных проектах по запросу заказчика для размещения на сайте travelhub.moscow;
- составлять пресс-релизы, пост-релизы и репортажи с мероприятий Moscow Travel Hub (часть мероприятий проходит онлайн, часть — офлайн);
- наполнять сайт travelhub.moscow: добавлять все новости и лонгриды, обновлять описания и делать другие задачи по запросу заказчика;
- ежедневно искать новости по тематике проекта в различных интернет-изданиях и размещать их на сайте travelhub.moscow;
- писать тексты для субпроектов Moscow Travel Hub (описание для сайтов, тексты рассылок, посты в соцсети и так далее).
Мы ожидаем, что вы:
- погружены в индустрию туризма, технологических стартапов и предпринимательства;
- пишете легко и ёмко;
- умеете работать с авторами, прорабатывать сырой материал и делать из него качественный текст;
- знаете редакционные хаки, фичи, подходы;
- готовы предлагать новые темы, героев для материалов, нестандартные подход к написанию текста.
Что мы предлагаем:
- работу в интересном развивающемся проекте, разнообразные и нестандартные задачи;
- проектную работу до конца 2021 года с возможностью пролонгации в случае продления проекта;
- испытательный срок — два месяца;
- офис в центре в самом сердце района Патриарших прудов (возможна частичная удаленная работа).
Присылайте резюме, сопроводительное письмо и несколько авторских текстов (желательно на туристическую тематику) на почту [email protected] Подходящих кандидатов мы пригласим на Zoom-интервью.
Фото на обложке: Unsplash
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