Инвестиционная группа «Русские фонды» увеличила вложения в пищевую промышленность

Структуры инвестиционной группы «Русские фонды» выкупили у банков основную часть долгов тверской мукомольной компании «Мелькомбинат» и получили контроль над активами в ее периметре. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседника издания, часть сделок еще не завершена.

«Русские фонды» — инвестиционная группа первого председателя совета директоров интернет-холдинга Rambler Сергея Васильева и его партнеров. Среди проектов группы — золотодобывающий холдинг «Селигдар» и трейдер нефтепродуктов «Нефтелайн трейд».

Согласно базе данных «Контур-фокус», по итогам 2019 года выручка «Русских фондов» составила 691,2 млн рублей, чистая прибыль — 9,2 млн рублей.

«Мелькомбинат» — крупное предприятие по производству хлебопекарной муки, мучных смесей и т.д. Мощность мельницы — 500 тонн продукции в сутки. В группу «Мелькомбината» входит также Ржевский комбинат хлебопродуктов, который производит 200 тонн муки в сутки.

В 2018 году в отношении ОАО «Мелькомбинат» была введена процедура наблюдения. В реестр требований включено 3,29 млрд руб.

По данным ЕГРЮЛ, структура «Русских фондов» — ООО «Агропродсоюз» — в конце мая 2020 года стала владельцем ООО «Ржевзернопродукт», которое зарегистрировано по адресу комбината.

Выкуп долгов «Мелькомбината» — не единственная инвестиция «Русских фондов» в пищевую промышленность за последнее время.

В июле стало известно, что структура группы «Агритек» договорилась о покупке комплекса по производству растительных масел в Смоленской области мощностью переработки до 90 тысяч тонн в год за сумму более 500 млн рублей.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что «Русские фонды» рассматривают «Мелькомбинат» и смоленский комплекс как стратегическое направление развития.