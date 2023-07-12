В России разработали первый отечественный электромотоцикл

В России разработали первый отечественный электромотоцикл. Aurus Merlon может проехать на одном заряде аккумулятора до 200 км. Серийное производство мотоцикла начнется в 2024 году.

Научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии «НАМИ» разработал первый в России электромотоцикл. Об этом сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Уровень локализации производства электромотоцикла достигает 80%. На мощностях «НАМИ» разработали высоковольтную тяговую батарею, систему управления силовым комплексом, элементы кузова и другие детали.

Aurus Merlon оснащен ABS и антипробуксовочной системой, подогревом руля и ручек, регулировкой положения ветрового стекла, сенсорной приборной панелью, функцией быстрой зарядки.

Электромотоцикл можно использовать при температуре воздуха до минус 25 градусов. На одном заряде Aurus Merlon может проехать до 200 км.