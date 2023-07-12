В России разработали первый отечественный электромотоцикл. Aurus Merlon может проехать на одном заряде аккумулятора до 200 км. Серийное производство мотоцикла начнется в 2024 году.
Научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии «НАМИ» разработал первый в России электромотоцикл. Об этом сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Уровень локализации производства электромотоцикла достигает 80%. На мощностях «НАМИ» разработали высоковольтную тяговую батарею, систему управления силовым комплексом, элементы кузова и другие детали.
Aurus Merlon оснащен ABS и антипробуксовочной системой, подогревом руля и ручек, регулировкой положения ветрового стекла, сенсорной приборной панелью, функцией быстрой зарядки.
Электромотоцикл можно использовать при температуре воздуха до минус 25 градусов. На одном заряде Aurus Merlon может проехать до 200 км.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
- 2 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 3 Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?
- 4 Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»
- 5 Изнанка модной индустрии: 4 барьера, с которыми сталкиваются локальные бренды
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июля 2023