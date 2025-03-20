Бренд ушедшей из России Ericsson отдали производителю кондиционеров «Русклимат»
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Роспатент 12 марта зарегистрировал товарный знак Ericsson за ООО «Р-Климат» (юрлицо «Русклимата»), в классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».
Директор по правовым и корпоративным вопросам «Русклимата» Павел Симонов заявил, что компания регистрирует товарный знак Ericsson в интересах «иностранной компании-партнера из дружественной страны». Симонов добавил, что заявка пока находится на рассмотрении у Роспатента, больше деталей он раскрыть не может из-за «соответствующего соглашения».
В Ericsson заявили, что судебное разбирательство еще идет, и от дальнейших комментариев отказались. В Роспатенте на запрос «Коммерсанта» не ответили.
Мнение экспертов. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель назвал произошедшую ситуацию прецедентным делом в России по снятию охраны товарного знака ушедшей компании. По его словам, суд установил, что в 2021–2024 годах под маркой Ericsson в Россию не ввозились устройства для нагрева, охлаждения и вентиляции, из-за чего у ООО «Р-Климат» или другого лица «нет препятствий для подачи заявки для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака».
- Ericsson остановила работу в России в 2022 году. Весной 2024 года «Русклимат» подал иск, в котором попросил прекратить правовую охрану в стране товарных знаков шведской компании. В октябре того же года суд его удовлетворил.
- «Русклимат» отрицал, что планирует регистрировать созвучный с Ericsson бренд, однако юристы отмечали, что «Русклимат» подал соответствующую заявку в Роспатент еще в 2023 году — через третье юрлицо.
Фото на обложке: master1305 / Freepik
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