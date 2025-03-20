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Бренд ушедшей из России Ericsson отдали производителю кондиционеров «Русклимат»

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Роспатент в рамках судебного разбирательства передал бренд шведской телеком-компании Ericsson российскому производителю кондиционеров «Русклимат», сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, суд впервые отменил правовую охрану товарного знака компании, которая ушла из России после 2022 года.
Бренд ушедшей из России Ericsson отдали производителю кондиционеров «Русклимат»
  1. Новости

Роспатент 12 марта зарегистрировал товарный знак Ericsson за ООО «Р-Климат» (юрлицо «Русклимата»), в классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Директор по правовым и корпоративным вопросам «Русклимата» Павел Симонов заявил, что компания регистрирует товарный знак Ericsson в интересах «иностранной компании-партнера из дружественной страны». Симонов добавил, что заявка пока находится на рассмотрении у Роспатента, больше деталей он раскрыть не может из-за «соответствующего соглашения».

В Ericsson заявили, что судебное разбирательство еще идет, и от дальнейших комментариев отказались. В Роспатенте на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Мнение экспертов. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель назвал произошедшую ситуацию прецедентным делом в России по снятию охраны товарного знака ушедшей компании. По его словам, суд установил, что в 2021–2024 годах под маркой Ericsson в Россию не ввозились устройства для нагрева, охлаждения и вентиляции, из-за чего у ООО «Р-Климат» или другого лица «нет препятствий для подачи заявки для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака».

  • Ericsson остановила работу в России в 2022 году. Весной 2024 года «Русклимат» подал иск, в котором попросил прекратить правовую охрану в стране товарных знаков шведской компании. В октябре того же года суд его удовлетворил.
  • «Русклимат» отрицал, что планирует регистрировать созвучный с Ericsson бренд, однако юристы отмечали, что «Русклимат» подал соответствующую заявку в Роспатент еще в 2023 году — через третье юрлицо.

Фото на обложке: master1305 / Freepik

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