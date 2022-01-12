Крупнейший в России оператор наружной рекламы купит главную компанию-конкурента

Крупнейшая компания на рынке наружной рекламы России Russ Outdoor готовится к покупке своего главного конкурента – группы Gallery. На эти два предприятия в 2020 году приходилось 50% доходов всех владельцев рекламных конструкций в стране.

О планах Russ Outdoor на покупку группы Gallery пишет РБК со ссылкой на три источника на рынке рекламы.

Russ Outdoor занимает первое место в России по количеству рекламных поверхностей – ей принадлежат 28,5 тыс. конструкций. Gallery занимает второе место с более чем 13 тыс. поверхностей для размещения рекламы. Компания входит в группу «Медиа 1», владельцем которой является бизнесмен Иван Таврин.

По итогам 2020 года Russ Outdoor заработала на своих уличных рекламных поверхностях в 50 городах России 7,4 млрд рублей, Gallery получила доход в 4,4 млрд рублей. Доля первой по доходам на российском рынке составила 31%, второй – 19%, подсчитали «ЭдМетрикс-Эспар».

Gallery принадлежит Ивану Таврину с 2018 года. Предприниматель выкупил бизнес у Baring Vostok и других акционеров. На конце 2019 года Gallery оценивалась в ~$4,8 млн.

Основным учредителем Russ Outdoor с долей 73,6% является ООО «Стинн». По некоторым данным на 2020 год, группа оценивалась в 10,2 млрд рублей.

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