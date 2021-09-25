Russ Outdoor начала переговоры о покупке рекламного бизнеса в московском метро

Russ Outdoor начала переговоры о покупке бизнеса агентства nebo.digital, которое занимается размещением рекламы в московском метрополитене. На данный момент Russ Outdoor — крупнейший в стране владелец рекламных баннеров.
Группа компаний Russ Outdoor ведет переговоры о покупке рекламного бизнеса агентства nebo.digital, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Уточняется, что владельцы Russ Outdoor и nebo.digital от комментариев отказались.
При этом в феврале глава Russ Outdoor Роберт Мирзоян в ответ на вопрос «Ведомостей» об интересе его компании к размещению рекламы в метро ответил: «Любой рынок интересен, если он экономически обоснован».
Агентство nebo.digital занимается рекламой на объектах московского метрополитена с 2018 года. Тогда оно оказалось единственным участником соответствующего конкурса, по итогам которого заключило контракт на пять лет с ГУП «Московский метрополитен».
По условиям договора, nebo.digital, по сути, посредник, через которого рекламодатель договаривается с метрополитеном о размещении рекламы. Агентству достаются 25% от заработанного на размещении, остальные 75% получает метрополитен.
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Фото: mos.ru
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