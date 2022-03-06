Правительство подготовило меры поддержки для сельскохозяйственных компаний

Правительство планирует возместить часть затрат на производство хлеба и молочной продукции, чтобы не допустить роста потребительских цен. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, текст опубликован на сайте правительства РФ.
По словам Абрамченко, правительство уже подготовило меры поддержки производителей хлеба и прорабатывает меры для производителей молочной продукции.
«Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время», — сказала зампредседателя правительства.
Какие меры приняты или будут приняты в ближайшее время:
- Контроль проведения полевых работ, поставок продовольствия и мониторинг потребительских цен со стороны правительства;
- Финансирование льготной закупки сельскохозяйственной техники через инструменты агролизинга объемом не менее 10 млрд рублей;
- Выделены 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования для представителей агропромышленного комплекса;
- Полугодичная отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок которых истекает в этом году;
- Годичная отсрочка платежей по краткосрочным кредитам, истекающих в 2022 году.
Как отмечает Абрамченко, Россия полностью покрывает «не только внутренние потребности» в продовольствии, но и показывает свой «экспортный потенциал».
«Несмотря на внешнее давление, российский агропромышленный комплекс показывает хорошие результаты и останется одной из приоритетных отраслей для развития», — подчеркнула политик.
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