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Правительство подготовило меры поддержки для сельскохозяйственных компаний

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Правительство планирует возместить часть затрат на производство хлеба и молочной продукции, чтобы не допустить роста потребительских цен. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, текст опубликован на сайте правительства РФ.

Правительство подготовило меры поддержки для сельскохозяйственных компаний

По словам Абрамченко, правительство уже подготовило меры поддержки производителей хлеба и прорабатывает меры для производителей молочной продукции. 

«Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время», — сказала зампредседателя правительства.

Какие меры приняты или будут приняты в ближайшее время:

  • Контроль проведения полевых работ, поставок продовольствия и мониторинг потребительских цен со стороны правительства;
  • Финансирование льготной закупки сельскохозяйственной техники через инструменты агролизинга объемом не менее 10 млрд рублей;
  • Выделены 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования для представителей агропромышленного комплекса;
  • Полугодичная отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок которых истекает в этом году;
  • Годичная отсрочка платежей по краткосрочным кредитам, истекающих в 2022 году.

Как отмечает Абрамченко, Россия полностью покрывает «не только внутренние потребности» в продовольствии, но и показывает свой «экспортный потенциал».

«Несмотря на внешнее давление, российский агропромышленный комплекс показывает хорошие результаты и останется одной из приоритетных отраслей для развития», — подчеркнула политик.

Фото: Unsplash

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